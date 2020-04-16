美股跌幅收斂 台指期夜盤漲逾百點 醞釀台股行情

美股今（16）日不畏經濟數據利空，開盤震盪走低後翻揚，台積電ADR則因財報利多強漲6%，台指期夜盤也向上攀高，23時即已漲逾百點，法人指出，在歐美新增確診人數達高峰且開始往下走之時，股市低點即出現。

美股消化初領失業就業金人數利空及房市新屋開工數據，周四早盤開高走低，道瓊指數一度下跌近1%，惟市場買盤現進場承接，至23時，道瓊指數跌幅收斂，微跌0.05%，那斯達克指數、S&P500指數則翻揚走高，各漲1%、0.5%。

另可留意的是，台積電在釋出第1季財報利多後，ADR高漲6%反映，而台指期夜盤幾經震盪後，22時也開始震盪拉升，23時已漲逾百點，漲幅逾1%，市場氛圍持續醞釀明（17）日台股行情。

法人分析，隨各國救市方案發酵，以及歐美新增確診趨緩，指數下跌後多有迅速彈回的表現，然而，後續仍需觀察疫情及經濟變化，包括高峰何時到來、疫情何時趨緩、以及經濟活動恢復的力道如何，若經濟回溫力道過低，指數仍有反轉的下跌的風險，不可不慎。