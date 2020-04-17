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台積財報有驚喜 外資圈鼓掌

經濟日報 / 記者趙于萱╱台北報導
圖／經濟日報提供
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台積電法說會釋出的展望「強大」，外資圈紛紛拍手叫好。資深半導體分析師陳慧明表示，台積電表現比預期好，「有驚喜」之下，不排除外資上修目標價；花旗環球證券則認為，國際投資人看到台積電這麼強，「應該不會想錯過上漲機會」，反映股價看漲的機率大。

此外，同樣是重量級分析師的陸行之，搶在前日預告台積電展望應會優於預期，叫大家別給太多壓力，實際結果比他給出的財測還要好。

彙整外資圈看台積電法說會釋出的五大驚奇，包括第1季獲利暴增、第2季力拚持平、年度資本支出150億美元至160億美元不變、今年營收拚增15%至18%，以及5G拉貨還是強。

陳慧明指出，台積電展望比預期好，而且「好不少」，包括第2季營收、整體營收指引，還有資本支出，特別是資本支出沒有改變，比市場很多人的預期好很多，算是驚喜，凸顯台積電對未來需求和市場成長相當樂觀。

陳慧明也肯定，台積電5奈米發展更明確，3奈米又順利進行，有機會帶動外資上修目標價。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志則表示，市場仍預期半導體下半年有砍單，也不排除庫存調整，但因為台積電後市旺，現在市場是反映下修比較多、驚喜還沒反映，投資人應該更傾向進場，以免錯過近期難得的上漲行情。

花旗認為，台積電是繼ASML後，又一家報喜的半導體廠，兩大咖加持下，將接力登場的海力士法說會應該也會報喜。

台積電 外資 半導體

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