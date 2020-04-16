台積法說後 操作兩策略

美股企業財報不佳加上觀望台積電法說會，外資今（16）日再度大賣台股逾百億，大盤開低走高又壓回，惟守住5日線。法人表示，台積法說會為台股多空分水嶺，法說訊息優於市場預期，有利盤勢，惟美股走勢仍將牽動台股，短線恐區間震盪，建議操作採兩策略「嚴控持股、提高周轉率」。

美股因經濟數據及金融股財報不佳而重挫回檔，拖累今天亞股普遍弱勢，外資一開盤就大賣中信金、元大金、兆豐金、新光金、開發金等金控股，以及華航、中鋼等傳產龍頭股，台積電也被賣超六千餘張，「國家隊」公股券商跟外資展現「你丟我撿」的護盤決心，進場承接中信金、兆豐金、元大金、台積電、華航、開發金等。

公股券商買超金額擴大至29億元，雖比不上外資賣超124億元的陣仗，但強烈護盤氣勢帶動市場資金進場，聚焦生技、石英元件、被動元件、車用電子相關個股，大盤一度被拉到近平盤附近，惟在觀望台積電法說會、美國初領失業救濟金即將公布等不確定偏負向氛圍下，指數跌幅再度擴大，終場下跌71點收10,375點，但為第七個交易日連續站上萬點。

台積電後續走勢將牽動電子股乃至台股走勢。台新投顧副總經理黃文清表示，台積電法說會雖指第2季為持平到小幅衰退，但優於市場預期，接下來第3季需視疫情發展而定，其意義是接下來對台股的關鍵因素仍是疫情變化。

華南投顧董事長儲祥生表示，近期美股、台股近期走勢仍稱強勢，但眼下各項經濟數據等基本面不佳，投資人操盤仍須小心，宜避開短線彈幅逾40%、融資增加速度較快的個股。

第一金投顧董事長陳奕光、日盛投顧總經理鍾國忠、黃文清也表示，台股已經回補3月13日缺口，將進入區間震盪。操作方面，黃文清建議，短線選股朝有題材的中小型股為主；鍾國忠則認為，後續有首季財報公布，將左右台股，加上KD值在高檔，使得大盤向上空間變小，選股有兩大方向，一是具競爭力的公司，另一是產業趨勢正確的個股。

陳奕光表示，台股現階段面臨多空因素雜陳，多方有各國財政貨幣政策盡出使得資金寬鬆、國安基金未退場、四大基金持續進場、上市櫃公司實施庫藏股、蘋果推出iPhone SE2將有拉貨題材，空方則有大立光對第2季看法保守、美股企業財報及經濟數據不佳、部分企業債務危機等，但整體而言，仍處熊市反彈，行情建構在技術性反彈，後續仍有拉回下測壓力，宜嚴控持股、拉高周轉率。