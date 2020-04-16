台股開低震盪收跌71.73點 三大法人賣超127.02億元
台股今（16）日開低，權王台積電（2330）法說會前股價震盪，終場收黑，鴻海、大立光也以下跌作收，指數再失守10,400點關卡，終場以10,375.48點作收，下跌71.73點，成交量1,557.58億元；三大法人賣超127.02億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超124.55億元，投信買超9.46億元，自營商賣超（合計）11.93億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.81億元，自營商（避險）賣超9.11億元。
美股周三下跌，台股今日以10,385.78點開低，一度下探至10,317.13點，大跌逾百點，盤中蘋概三王雖一度收斂跌勢股價翻紅，可惜仍是不敵賣壓，午盤過後相繼翻黑，終場以下跌作收，指數收在10,375.48點，跌幅0.69%。
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