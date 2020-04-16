台股開低震盪收跌71.73點 三大法人賣超127.02億元

二○二○年開春以來，新冠肺炎疫情帶給全球震懾人心的極大恐懼，到十四日為止，全球確診病例高達一九八．八五萬人，死亡十二．六一萬人，單是美國確診病例就高達六○．五一萬人，死亡人數高達二．五七萬人，歐洲的西班牙、義大利、法國、德國、瑞士、荷蘭、英國都成了重災區，ＷＨＯ協助中國隱匿疫情已成了眾矢之的，川普在十四日正式宣布凍結給ＷＨＯ的經費，全世界在新冠肺炎之後，可能進入新的時代，這當中可能出現幾個重大變化。

2020-04-16 13:24