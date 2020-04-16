台積電Q2財測合併營收101~104億美元 毛利率50~52%
台積電（2330）今（16）日召開線上法說會，公布首季財報及第2季的財測，預估第2季合併營收介於101~104億美元，以新台幣30.0 元兌1 美元匯率假設，首季毛利率預計介於50~52%之間；營業利益率預計介於39~41%之間。
台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理說：「台積公司第1季營收受惠於高效能運算相關應用需求提升及5G 智慧型手機的持續出貨，第1季營收減少幅度低於季節性因素帶來的影響」。
他指出，「進入第2季，預期行動裝置產品需求較弱的現象將因5G 的持續布建及高效能運算相關產品的推出而相互抵銷，因此台積公司的業績表現將保持平穩」。
台積電第1季合併營收約3,106 億元，稅後純益約1,169.9 億元，每股盈餘為4.51 元；第1季毛利率為51.8%，營業利益率為41.4%，稅後純益率則為37.7%。
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