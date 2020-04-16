蘋果發表新iPhone SE 外資喊買四大指標股

蘋果（Apple）15日晚間發表新iPhone SE，外資摩根大通分析，新機晶片代工由台積電（2330）全拿，頎邦通吃驅動IC封測訂單，另外，大立光、玉晶光各供貨50%的前鏡頭和後鏡頭，組裝訂單則由鴻海、和碩各拿下45%、50%，推薦搶行情首選台積電與鴻海等四大指標股。

摩根大通先前調降iPhone出貨，強調疫情解除前，蘋概股面臨巨大變數，最好的策略是慎選龍頭股。獲小摩欽點的「新SE概念股」，包括台積電、鴻海、玉晶光及和碩，並重申蘋果「優於大盤」。

摩根大通科技產業分析師楊維倫指出，iPhone SE不論訂價或設計都符合預期，推估第2季新機會出貨900萬支，全年2,000萬支。其中，A13晶片代工由台積電通吃，頎邦包辦驅動IC封測訂單，大立光、玉晶光、鴻海與和碩等也受益匪淺。

不過，過去搶下蘋果機殼單的可成，摩根大通認為，應該沒有任何新款SE訂單；目前該券商評等可成「劣於大盤」。至於摩根士丹利最新報告，預測第2季新舊iPhone出貨4,100萬支，加上第1季3,600萬支，上半年出貨仍高於去年同期7,600萬支。