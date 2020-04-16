台股失守10,400關卡 下跌71點收10,375
受美國股市大跌影響，台股今（16）日開低後走高但不敵上檔賣壓，終場失守10,400關卡，收在10,375.48點，下跌71.73點、跌幅0.69%，成交量1,557.58億元。
美國新冠肺炎疫情造成經濟急遽萎縮，美國零售和製造業報告比預期還慘淡，油價跌至 20 年來新低，加上高盛、花旗、美銀等銀行股財報利空連環爆，市場信心受到打擊，造成美股開低走低，四大指數終場收黑。
亞洲主要股市今日午盤之前，以韓股表現最亮眼，韓股上漲0.14%，陸股上證上漲0.1%，港股下跌0.76%日股下跌1.36%，最為疲弱。
台股今日表現，玻璃類、汽車、觀光類股最為弱勢，而生技、資訊類則表現弱勢。
觀察台灣50成分股，遠東新（1402）、華航、中租-KY、和泰車跌幅都超過2%，可成表現最為強勢，上漲近2%；蘋概三王紛紛下跌，鴻海、台積電小幅下跌，以大立光下跌近2%跌幅最大。
法人表示，台股今日開低走高，持續震盪，今日台積電法說會，將會影響股市後續走勢，若未來展望保守，可能使台股下跌，但在疫情趨緩後，不失為一個買點，可為中、長期布局。
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