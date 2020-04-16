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台股失守10,400關卡 下跌71點收10,375

經濟日報 / 記者吳任傑／即時報導

受美國股市大跌影響，台股今（16）日開低後走高但不敵上檔賣壓，終場失守10,400關卡，收在10,375.48點，下跌71.73點、跌幅0.69%，成交量1,557.58億元。

美國新冠肺炎疫情造成經濟急遽萎縮，美國零售和製造業報告比預期還慘淡，油價跌至 20 年來新低，加上高盛、花旗、美銀等銀行股財報利空連環爆，市場信心受到打擊，造成美股開低走低，四大指數終場收黑。

亞洲主要股市今日午盤之前，以韓股表現最亮眼，韓股上漲0.14%，陸股上證上漲0.1%，港股下跌0.76%日股下跌1.36%，最為疲弱。

台股今日表現，玻璃類、汽車、觀光類股最為弱勢，而生技、資訊類則表現弱勢。

觀察台灣50成分股，遠東新（1402）、華航、中租-KY、和泰車跌幅都超過2%，可成表現最為強勢，上漲近2%；蘋概三王紛紛下跌，鴻海、台積電小幅下跌，以大立光下跌近2%跌幅最大。

法人表示，台股今日開低走高，持續震盪，今日台積電法說會，將會影響股市後續走勢，若未來展望保守，可能使台股下跌，但在疫情趨緩後，不失為一個買點，可為中、長期布局。

台股 台積電

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基建好防禦 中長有潛力

4至5月初，市場將聚焦美企業財報，根據Factset預估，第一季S&P500企業獲利預估將衰退10%、將是2009年第三季以來最大降幅，第二季也將衰退20 %，其中，公用事業類股第一、二季獲利預期仍可維持正成長，年增率分別為4.7%及5.7%，展現其防禦及較不受景氣循環影響的特性。

生技聚人氣 合一、中天神氣

生技股今（16）日再度成台股人氣指標，其中，上櫃生技股指數漲幅達1.5%，上市生技股漲幅也有1%。上櫃生技股以合一（4743）、中天（4128）利多消息加持，雙雙開盤攻上漲停最出色；此外，逸達（6576）攻上漲停外，台微體（4152）、雙美（4728）漲幅都達8%以上。

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金融股財報及經濟數據雙利空，美股昨（15）日收跌445點，加上美股期貨電子盤今早續跌，影響台股今日開盤隨即跌破10,400點關卡，並一度大跌逾百點至最低10,317；所幸盤中低接買盤強勁，台積電（2330）、大立光開低後收斂跌幅至平盤，鴻海更進一步翻紅小漲，支撐指數大舉收斂跌勢，多頭拚守10,400點關卡，惜後繼無力，終場下跌71.73點，收在10,375.48點，成交量1,557億元。

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