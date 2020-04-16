權值三王翻黑 台股下跌71點收10,375

美股收跌，加上道瓊期貨電子盤今早續跌，影響台股今（16）日開盤隨即跌破10,400點關卡，並一度大跌逾百點至最低10,317，所幸盤中低接買盤強勁，權值三王一度收斂跌勢甚至小幅走高，支撐指數一度回守整數關卡，惟午盤過後賣壓再度湧出，三王相繼翻黑，使得跌勢再度擴大，終場失守10,400點關卡，以10,375.48點作收，下跌71.73點、跌幅0.69%，成交量1,557.58億元。

美股開低走低，由於美銀、花旗、高盛等獲利不如預期，拖累金融股大幅走低，加上零售銷售數據創史上最大單月跌幅，以及聯準會經濟褐皮書亦顯示經濟活動急遽惡化，壓抑四大指數表現疲弱，終場全數收黑。

亞洲主要股市今日表現跌多漲少，日股開低走跌逾1%，表現最為弱勢，港股開低震盪，盤中走跌0.5%，韓、台股開低震盪，盤中收斂跌勢僅小跌0.2%，陸股則開低翻紅小漲0.2％，表現最為強勢。

觀察台股台灣50成分股表現，權王台積電今日將舉行法說會，股價開低後收斂跌幅，在平盤上下小幅震盪，大立光同樣開低收斂跌勢至平盤附近震盪，鴻海開低翻紅走揚近1%，推升加權指數盤中大幅收斂跌勢，一度站回10,400點關卡，惟午盤後三王紛紛走跌，而其餘權值股包括可成走揚逾1%，南亞科、豐泰、亞泥也同步走強。

今日盤面上焦點股，蘋果正式宣布推出第二代iPhone SE，將於台灣時間4月17日晚上8點開始於官網預購，4月23日開賣，相關概念股如南電、欣興、華通、臻鼎-KY、玉晶光與台光電等今日股價皆逆勢走強。

台新投顧副總黃文清表示，美股電子盤今早續跌，影響台股今日開盤表現弱勢，不過盤中可見到低接買盤也不弱，反應市場認為近期相關科技股法說沒有想像中的悲觀。

整體而言，台股自低點反彈至今，也彈到了下跌波段的二分之一，預期行情將在此震盪整理，在小型股表現相對強勢下，透露出行情沒有特別悲觀，後續等待歐美疫情、美國財報等進一步訊息。