台積電第1季EPS 4.51元 改寫歷史新高
台積電（2330）公布第1季財報，稅後純益約1,169.9億元，每股盈餘（EPS）4.51元，再次改寫創歷史新高紀錄。
台積電第1季合併營收約3,106億元，與2019年同期相較，2020年第1季營收增加42%，稅後純益及每股盈餘則均增加90.6%；與前一季相較，2020年第1季營收減少了2.1%，稅後純益則增加0.8%。
若以美金計算，2020年第1季營收為103.1億元，較2019年同期增加45.2%，較前一季則減少了0.8%。第1季毛利率為51.8%，營業利益率為41.4%，均優於財測預估值，稅後純益率則為37.7%。
7奈米製程出貨佔台積電第1季晶圓銷售金額的35%；10奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的0.5%；16奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的19%。
總體而言，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的55%。
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