台股現金殖利率4.29 金管會：值得持有

「2週1次太久了，央行必須每天提供外資匯進、匯出的情況給金管會。」國民黨立委曾銘宗強調，每日更新才能即時掌握外資走向，以供應變參考。對此金管會表示，會再研議，同時也向投資人呼籲，台股目前現金殖利率達4.29，若定期定額、長期持有，台股相對穩定、值得投資。

定期定額、長期持有

「股市動盪幅度頻率大，對當前投資人的呼籲？」立法院財委會16日首度視訊考察金管會及證交所，曾銘宗提問，關於外資的存量、每日交易比例，今年以來的賣超及匯出金額，第一季財報證交所有無掌握最初情況？並建議央行必須每天提供外資匯進、匯出的情況給金管會，才能即時掌控外資走向，「2週一次真的太久了！」

金管會表示，國際股市看基本面、信心面，在此呼籲投資人，台股是相對穩定的，對台股投資要有信心。金管會強調，台股的殖利率還蠻高的，現金殖利率有4.29，定期定額、長期持有的話，台股是相對值得投資的。外資雖然3月賣超蠻大的，但好消息是，4月份以來外資賣超大幅減少，只有23.23億。

證交所董事長許璋瑤表示，外資3月賣超3,900億左右，到4月份已經變成買超了。為何買賣金額穩定？因為台灣有很好的殖利率跟公司治理，3月份有525家上市公司殖利率高達4以上，佔比多達6成，對外資有高的吸引力。投資人也非常理性，第1季的跌幅12.92%，在各國都算跌比較少的。

董監酬勞突破天際

賴士葆指出，證交法關於董監酬勞的問題，去年有35家公司的董監酬勞破億，有些是金控或大財團，最高是全部董監事加起來有6億，「有些公司才60萬，看法如何？正常？鼓勵？還是該適度撥給員工？」此外，針對今年IPO上市情況非常不理想，「跟去年比差有夠多，能否預估今年大概有幾家？」

金管會回應，會請投資人保護中心參加公司股東會，如果公司衰退或沒有賺錢，會揭露董監名單給予輿論壓力，並要求公司對外發布新聞稿。將落實公司薪酬委員會功能，要把獲利依百分比分配給員工。

賴士葆（左）踢爆，有公司股東體溫38度，僅被劃設專區安置。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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