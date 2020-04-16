亞系外資調降台股指數目標至11,080點 點名看好這7檔
台股今（16）日開低震盪，亞系外資最新報告重申減碼評等，且下修指數目標，由11,860點調降至11,080點；不過，亞系外資除認為有殖利率、強勁資產負債題材的公司具下檔時支撐外，同時點名看好受惠於大中華區復甦及5G等題材股，包括統一（1216）、台泥、亞泥、中租-KY、台積電、聯亞與亞德客-KY等。
亞系外資表示，台股容易受到外在環境變動的影響，過去三個月已下修台股企業獲利預估3%，尤其以能源、原物料、電信產業的降幅最大，因此決定下修台股指數目標。
亞系外資指出，新冠肺炎疫情下，各國持續封城，目前很難估算歐美市場營收比重較高企業將會因封城受到多少的衝擊，但看好受惠於大中華區復甦題材的個股，包括統一、台泥、亞泥與中租-KY；科技產業則是看好具5G、資料中心、自動化題材的個股，包括台積電、聯亞與亞德客-KY。
另外，亞系外資認為，和碩、台泥、廣達、台塑、億豐、聯電、世界先進、宏碁、儒鴻、台達電等公司在下檔多具有相當的支撐，主要是因具有殖利率、強勁資產負債題材。
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