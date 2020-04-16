愛山林連兩日觸及漲停 短線有撐
愛山林（2540）連兩日股價走高，今（16）日午盤前一度觸及漲停，站上所有均線，隨後打開後仍上漲8.8％，拉出長紅Ｋ棒。
愛山林首季代銷個案銷售繳佳績，3月單月營收為2.27億元，較去年同期成長58.27%；首季累計營收為8.07億元，較去年同期翻倍成長，年增1.52倍。愛山林表示，「世界明珠」、「華悅城」與「令荷園」等代銷個案銷售，從去年第4季來持續挹注今年首季業績成長。
根據愛山林去年底估算，去年第4季到2020年的代銷接案金額，保守估可達1,738億元。其中，愛山林參與自建的新北淡水「海上皇宮」，預計5月起開始銷售，該案採先建後售，除代銷接案金額48億元外，交屋後預計可認列10億元營收，將成今年業績主要來源之一。
另外，愛山林近年重壓板橋，像與甲山林、立信建設等合作推出的板橋江翠北側重劃區的「新外灘帝景系列」，今年進場。恰逢520檔期即將來臨，公司對該案表現摩拳擦掌。
愛山林去年稅後純益為2.03億元，年增9.6%；營業利益為4236.17萬，年增28.85%；每股稅後純益（EPS）為1.38元。愛山林今年決議不配發股利，為連續四年不發放。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言