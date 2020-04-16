愛山林連兩日觸及漲停 短線有撐

愛山林（2540）連兩日股價走高，今（16）日午盤前一度觸及漲停，站上所有均線，隨後打開後仍上漲8.8％，拉出長紅Ｋ棒。

愛山林首季代銷個案銷售繳佳績，3月單月營收為2.27億元，較去年同期成長58.27%；首季累計營收為8.07億元，較去年同期翻倍成長，年增1.52倍。愛山林表示，「世界明珠」、「華悅城」與「令荷園」等代銷個案銷售，從去年第4季來持續挹注今年首季業績成長。

根據愛山林去年底估算，去年第4季到2020年的代銷接案金額，保守估可達1,738億元。其中，愛山林參與自建的新北淡水「海上皇宮」，預計5月起開始銷售，該案採先建後售，除代銷接案金額48億元外，交屋後預計可認列10億元營收，將成今年業績主要來源之一。

另外，愛山林近年重壓板橋，像與甲山林、立信建設等合作推出的板橋江翠北側重劃區的「新外灘帝景系列」，今年進場。恰逢520檔期即將來臨，公司對該案表現摩拳擦掌。

愛山林去年稅後純益為2.03億元，年增9.6%；營業利益為4236.17萬，年增28.85%；每股稅後純益（EPS）為1.38元。愛山林今年決議不配發股利，為連續四年不發放。