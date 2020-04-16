鋼筋需求熱絡 沛波Q2展望正向

全球新冠肺炎疫情蔓延，弱化鋼市復甦力道，不過，國內營建用鋼需求不減，沛波（6248）第2季展望相對樂觀；沛波表示，在台商回流、公共建設增加帶動下，鋼筋市場依舊熱絡，目前接單狀況良好。

沛波總經理葉俊良指出，鋼筋銷售以國內市場為主，國內價格已從長線低檔反彈，後市行情看好。就需求面來看，無論是台商回流，還是公共建設的推動，核發建照樓地板面積增加，鋼筋及加工需求熱絡，不受疫情影響。

沛波3月營收為2.99億元，年增18.67%，創歷史同期新高；首季累計營收為7.49億元，年增5.02%，亦創歷史同期新高。

另一鋼筋廠豐興17日將舉辦線上法說會。國際廢鋼、鐵礦砂原物料價格遲未回穩，豐興首季盤價較上季整體滑落，本周在國際廢鋼回漲下，本盤價廢鋼每公噸調漲200元，鋼筋維持平盤，但型鋼每公噸卻下跌500元，為近月來首見。

豐興此前表示，受疫情影響，今年上半年市場不確定性因素變多，但營運看法仍維持審慎樂觀，鋼筋有望持續受惠營業需求暢旺，有望成為獲利成長主要動力；型鋼則因原物料價格走跌，且庫存去化壓力浮現，下游客戶觀望情緒轉濃，改以保守以待。