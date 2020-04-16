英利-KY中國各車廠 已恢復正常生產

中國為主要生產基地的汽車零組件英利-KY（2239）中國各車廠3月已經陸續復工，4月已經恢復正常工作概況，零組件的需求量回升，預計公司生產端在第2季能完全回復正常軌道，營收也可望逐漸回升。

英利-KY表示，車廠客戶尚未修減年度銷售目標，在往後幾個月份期待有訂單遞延的效應出現，高階車廠客戶北京奔馳於復工後拉貨需求提升快速，現已回復至正常供貨產能，4月甚至有加班的情形，顯現高階車款銷售受大環境影響較低，其餘車廠客戶3月過後產能也逐漸回復中，預計公司生產端在第2季能完全回復正常軌道。

此外，中國政府陸續出台刺激車市的政策，已有不少地方性的購車補貼、解除限購、鼓勵淘汰老舊車等政策，隨著大陸地區疫情逐漸受到控制，預計會有更多地區跟進政策，刺激汽車市場消費力；持續看好高階車市場的增長趨勢，也會積極拓展更多新業務。

英利-KY去年合併營收為222.4億元，年增率1.76%；2019年合併稅後歸屬母公司淨利6.44億元；每股盈餘5.46元。