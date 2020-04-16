新iPhone SE高CP值將掀換機潮 供應鏈振奮

新款iPhone SE 終於亮相！儘管配置如先前市場預期，但14,500元的定價，極具市場競爭力，可望搶奪android中高階手機用戶，市場看好，隨著新機於本月24日上市，iPhone SE 超高的CP值，可望掀起新一波換機潮，帶動相關供應鏈鴻海（2317）、和碩（4938）、PCB廠臻鼎-KY（4958）、台郡（6269）本季營運。

蘋果昨（15）晚揭曉新款iPhone，蘋果形容「這款價格令人心動不已的 iPhone，配備智慧型手機中最快速的 A13 仿生晶片，以及 iPhone 最出色的單相機系統」，也正點出這款手機三大賣點，犀利的價格、新處理器（相對於舊款SE）及升級的照相功能。

新iPhone SE 配備 4.7 吋 Retina HD 顯示器，延續舊款小巧的風格，機身正面以全黑呈現，並備有黑色、白色與 （PRODUCT）RED 三種外觀可供選擇。

儘管照相功能僅具備後置單顆鏡頭，配備 1200 萬像素 f/1.8 光圈的廣角相機，但隨著處理器升級至A13 仿生晶片，可發揮包括人像模式在內的各種運算攝影優勢。

不過，最具競爭力的仍是價格，新iPhone SE 美國定價399 美元起，在台則是14,500元，儘管美國售價與舊款SE 同樣，但舊款SE最低階容量僅16GB，新版反而是64GB，是「加量不加價」，定價策略出乎市場意料，比前一代CP值更高，市場看好將吸引android中高階手機用戶，以及讓部分iPhone 用戶換機，掀起新一波換機潮。

新iPhone SE 將於4月17日晚上8時起，在蘋果台灣官網與Apple Store App開放預訂，並將於4月24日在美國以及40多個其他國家和地區的Apple、Apple授權經銷商與特定電信業者通路販售。

法人看好，隨著iPhone SE 本月上市，可望對組裝廠鴻海、和碩增添動能，尤以和碩訂單占比較高，營收將從4月開始明顯成長。此外，新機也將為PCB 供應鏈臻鼎、台郡持續挹注動能。

儘管市場人士擔心新iPhone SE 價格較低，會擠壓供應鏈單機利潤，惟業界人士指出，新iPhone SE 基本設計延續iPhone 8，由於後者生產已久，故供應鏈在生產新SE時良率較好。

隨著新款iPhone SE上市，蘋果官網也在全球各地下架iPhone 8、iPhone 8 Plus，就是為了不讓定位、配置與其相似的兩機互相競爭。