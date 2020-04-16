疫情風暴下外資為何續留台股？ 證交所董座揭兩大原因

新冠肺炎風暴擴及全球，外資一度大賣台股，但4月之後轉賣為買，是什麼原因讓台股留住外資的心？證交所董事長許璋瑤今（16）日表示 ，兩大原因，讓台股受外資青睞。

許璋瑤今天上午參加立法院財委會視訊考察證交所和櫃買中心，針對立委曾銘宗提問，目前台股受疫情影響，以及外資進出狀況。

許璋瑤表示，外資在今年以來，前三月賣出金額5,300億元，3月賣超3,600億元左右，但是賣超到4月變成買超，為何外資在台股買賣金額會非常穩定，有兩個原因 ，第一台股有非常好的殖利率，第二非常好的公司治理。

許璋瑤說，因為疫情影響股價下跌，但今年3月殖利率4%以上的上市公司有525家 ，占900多家上市公司比率近六成，過去三年殖利率高於4%的有285家，這對外資具有高度吸引力。

許璋瑤表示，今年第1季台股跌幅12.92%，比起新加坡19%和日本17%，台股跌幅較小，這也是外資看中台股的原因，這段期間退休基金賣超台股就非常小，還有大型的外資是買超台股的。

許璋瑤說，上市公司財報因為疫情寬係受影響，1、2月營收下跌9%，但3月減少4.6%，降幅明顯下降，因此平均來說前三個月營收減少不到7%，證交所調查上市公司在中國大陸或海外設置分公司，3月底已經慢慢恢復生產，尤其是半導體營收非常好。