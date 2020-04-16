新iPhone SE來了 16檔概念股看旺

新款平價版iPhone SE來了，在疫情餘波盪漾下，這支蘋果售價最便宜的智慧手機，可望引發換機潮，帶動相關供應鏈股價表現。法人認為，相關蘋概股後市看好，而在籌碼面具有法人買超保護的個股，如台積電（2330）、金像電等，可望帶動台股下一波漲勢。

蘋果發表新款平價版iPhone SE，外型類似前一代iPhone，售價399美元起跳，是蘋果售價最便宜的智慧手機，但在處理器的選擇上採用更快速的，E升級成A13處理器、6P主鏡頭等規格，預計將在明（17）日開始預購，並將於24開始出貨及登陸 Apple Store 專門店；同時先前發表的 Apple Magic Keyboard for iPad Pro 亦同時開放預購，於下周正式出貨。

根據CMoney統計，近10個交易日三大法人買超逾2,000張個股，共有16檔，其中，台積電以獲得三大法人買超4.5萬張之姿，居排名之冠；而金像電、仁寶近期也獲的買盤關注，分別有28,324張以及27,047張，股價近期表現相當強勢，站穩所有均線。

另外，晶電、穩懋以及茂林-KY買超張數也在5,000張之上，股價也領先大盤站在年線之上。

法人表示，看好iPhone SE在新興市場的表現，因為iPhone在印度的市占率仍只有不到5%的市占率，性價比高的iPhone SE手機將是未來蘋果在全世界手機出貨量第一（中國）及第二（印度）的國家，拓展其生態系的一個切入點。

而根據中國信通院數據顯示，2020年3月中國智慧型手機內需市場出貨量僅有2,200萬支左右，數據與1月差不多，不過3月中國5G智慧型手機內需出貨量卻衝上歷史新高、為621.5萬支，顯示5G相關手機可望加速推出，且滲透率料續增長。