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高收益債超跌 法人：10年來最佳進場點

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新冠肺炎疫情全球擴散，多國實施居家隔離等措施，造成體經濟活動急凍，統一全球債券組合基金經理人葉金江表示，高收益債在3月修正幅度過大，已屬超跌，在市場正常化後，擴大未來資本利得空間，同時還具有高殖利率優勢，對中長期的投資人來說，現在是高收益債近10年來最佳進場點。

3月新冠肺炎疫情全球蔓延以來，全球政府、央行罕見同步大規模降息、寬鬆及紓困，全力對沖疫情風險。隨著全球政府與央行迅速行動，加上近日歐美疫情出現放緩跡象，且石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）達成減產協議，股市大反攻，債市也回穩。

葉金江表示，反映債市投資人恐慌情緒的MOVE指數大幅回落，由3月9日的高峰值163.70下降至69.52，接近年初時約60的水準，市場風險偏好持續轉強。美國聯準會上周宣布購債範圍擴及高收益債，再加上OPEC+協議減產緩和原先市場對於能源公司違約風險的擔憂，近一周以全球高收益債券指數大幅反彈上漲5.33%、全球投資等級企業債指數上漲3.38%，美國公債指數回跌0.18%。

葉金江指出，由於高收益債在3月份因市場恐慌與原油價格崩跌衝擊，修正幅度過大，已屬超跌，反彈後的價格仍低於基準水位，在市場正常化後，擴大未來資本利得空間，同時還具有高殖利率優勢，目前美國高收益債殖利率8.11%、亞洲高收益債券殖利率高達11.92%。他認為，對中長期的投資人來說，現在是高收益債近10年來最佳進場點。

展望後市，各國經濟活動只是按下暫停鍵，短期內各項將公佈的總體數據及企業財報，表現勢必欠佳，但市場重點將關注各國政府是否推出更多的紓困政策，及疫情結束之後的振興經濟措施。企業財報方面，預料關注焦點也將轉向企業對未來營收、獲利的「展望」。

疫情方面，目前歐美地區有機會在4月見頂，之後隨各國陸續解除人員、交通管制，企業有序復工、復產，搭配新一輪振興計劃落實，下半年經濟活動可望逐步恢復榮景。

此外，相較於已降至接近零利率的美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭，及已降至負利率的歐元區、日本、瑞士等已開發國家，新興市場利率水準仍高，降息空間大，隱含資本利得空間，息收相對豐厚，中長線仍相對看好。

統一投信建議，對未來景氣仍懷有不確定感的債券投資人，可以透過組合式債券基金，由經理人隨著市場變化，評估風險與收益，動態調整高收益債、投資級債及政府公債等不同券種配置，依各區域總經情勢調整比例，長期持有一籃子的債券標的，就不用擔憂短期的市場波動風險，即使出現單一企業債券違約，對於投資組合的影響也有限。

債券 疫情 高殖利率

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