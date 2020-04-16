疫情緩和有利股期表現 蔡鎮村：逢低買進、高價平倉
全球新增確診人數緩和，陸續重啟經濟活動之下；台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，交易人宜審慎樂觀逢低布局，而不宜追高殺低，以逢低買進及高價平倉為宜。
台股股王權王今（16）日開低，加權指數早盤一度跌掉130點。今天重頭戲為台積電第1季營運及未來展望的法人說明會，在會前，法人機構評估兩極化，投資人需等待明朗後，依外資是否認錯回買為主要參考指標。
美國財報周最新公布的經濟數據慘淡、再加上銀行財報數字疲軟，引起投資人因新冠肺炎疫情對美國經濟衝擊的擔憂，美國四大股價指數15日全面拉回，引領亞股順勢開低。
台指期權昨日拉高到期結算，順勢回補3月13日跳空缺口，台股風險指標為中性偏多，但本周二新冠肺炎新増人數掛零後，昨日又新增2例確診，蔡鎮村表示，投資人仍要以這疫情資訊視為短線方向指標。
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