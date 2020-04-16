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合一委買出現天量攻漲停 母公司中天也漲停

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
中天生技集團旗下合一生技與丹麥皮膚醫學大廠利奧製藥達成授權協議。記者蘇健忠／攝影
中天生技集團旗下合一生技與丹麥皮膚醫學大廠利奧製藥達成授權協議。記者蘇健忠／攝影

合一（4743）正式宣布，以5.3億美元（約台幣159億元）與國際大廠利奧製藥及中天上海簽署異位性皮膚炎、氣喘新藥FB825全球授權合約，今（16）日股價直接跳空漲停來到34.7元，截至9時30分成交僅463張，然而委買張數更超過合一股本達到37萬張。

除了合一直接漲停亮燈外，母公司中天持有合一生技近20%股權，今天也吸引市場資金進駐，也開一開盤就直接攻上漲停，出現第二根漲停，來到16.65元，委買張數也是高掛8,500多張。

合一昨天記者會上中天集團總裁路孔明表示，根據協議，這個授權案合約總金額達5.3億美元，其中，授權案的簽約金為4,000萬美元（折算台幣約12億）、里程碑金4.9億美元（約台幣147億元），上市後的銷售分潤則採分級制。

路孔明在記者會中也表示，FB825為全球首創新藥，是全球治療異位性皮膚炎首創的新藥，已完成人體驗證性試驗，具有顯著的臨床功效。

其中，美國異位性皮膚炎的二期臨床試驗預計招募90人，全部療程24周，預計2021上半年可完成Phase IIa實驗，下半年開始啟動Phase IIb試驗。

異位性皮膚炎

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