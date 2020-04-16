合一委買出現天量攻漲停 母公司中天也漲停

合一（4743）正式宣布，以5.3億美元（約台幣159億元）與國際大廠利奧製藥及中天上海簽署異位性皮膚炎、氣喘新藥FB825全球授權合約，今（16）日股價直接跳空漲停來到34.7元，截至9時30分成交僅463張，然而委買張數更超過合一股本達到37萬張。

除了合一直接漲停亮燈外，母公司中天持有合一生技近20%股權，今天也吸引市場資金進駐，也開一開盤就直接攻上漲停，出現第二根漲停，來到16.65元，委買張數也是高掛8,500多張。

合一昨天記者會上中天集團總裁路孔明表示，根據協議，這個授權案合約總金額達5.3億美元，其中，授權案的簽約金為4,000萬美元（折算台幣約12億）、里程碑金4.9億美元（約台幣147億元），上市後的銷售分潤則採分級制。

路孔明在記者會中也表示，FB825為全球首創新藥，是全球治療異位性皮膚炎首創的新藥，已完成人體驗證性試驗，具有顯著的臨床功效。

其中，美國異位性皮膚炎的二期臨床試驗預計招募90人，全部療程24周，預計2021上半年可完成Phase IIa實驗，下半年開始啟動Phase IIb試驗。