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美股雙利空衝擊收跌 台股早盤重挫逾百點

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導

金融股財報及經濟數據雙利空，美股收跌445點，加上美股期貨電子盤今早持續小跌，影響台股今（16）日以10,385.78、下跌61.43點開出，權王台積電（2330）今日將舉行法說會，早盤股價走跌逾1%，壓抑整體表現，早盤台股跌幅一度逾百點。

美股開低走低，由於美銀、花旗、高盛等獲利不如預期，拖累金融股大幅走低，加上零售銷售數據創史上最大單月跌幅，以及聯準會經濟褐皮書亦顯示經濟活動急遽惡化，因而壓抑四大指數表現疲弱、全數收黑。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌445.4點，或1.85%，收在23,504點；標普500指數下跌62.6點，或2.20%，收在2,783.36點；那斯達克指數下跌122.5點，或1.43%，收在8,393.17點；費半指數下跌47.8點，或2.82%，收在1,647.91點。

觀察昨日籌碼面部分，三大法人合計賣超29.07億元。其中外資賣超36.85億元，投信買超26.36億元，自營商賣超18.59億元。

資券變化方面，融資增6.07億元，融資餘額為978.79億元，融劵增3.14萬張，融券餘額為60.72萬張。

外資台指期部位，多單減碼3299口，淨多單部位35256口；借券賣出金額為41.4億元。

投顧法人指出，由於美國進入財報發布期，加上今日台積電將舉行法說，企業對第2季及全年營運展望，將是未來股市走向的重點，市場觀望氣氛提升，維持逢低佈局，不追高的建議，採取高出低進的區間操作策略，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。

台積電 美股

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