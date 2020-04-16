美股回檔重挫 台股開盤下跌61.43點開10385.78點
美股再度回檔重挫，台股今（16）日也受到衝擊，開盤下跌61.43點，指數開在10,385.78點。
美股四大指數全數收跌，道瓊指數下跌445點或1.86%，那斯達克指數下跌123點或1.44%，標普500指數下跌63點或2.2%，費半指數下跌48點或2.82％。
Fed褐皮書曝露美國經濟急遽萎縮，美國零售和製造業報告比預期還慘淡、油價跌至20年來新低，加上高盛、花旗與美銀等銀行股財報利空連環爆，造成股市下跌。
觀察亞洲股市，日、韓股今日均開高後下跌，日股下跌297點或1.52%，韓股下跌22點或1.2%。
昨日籌碼面部分，三大法人合計賣超28.7億元，外資賣超36.8億元、投信則買超26.6億元、自營商賣超18.5億元。
法人表示，國際股市隨著各國央行持續救市呈現一波反彈，但新冠疫情在歐洲及美國仍持續蔓延尚未見到高峰，台股15日期貨結算日拉高結算後，回補3月13日缺口，預期短線上進入高檔震盪機會較大，操作上不宜過度躁進追價，靜待拉回可挑選疫情受惠股或下半年基本面回溫的產業，布局做短線操作。
選股方向，可留意矽晶圓、NB、PA、生技、高殖利率股。
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