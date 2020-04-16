美股回檔重挫 台股開盤下跌61.43點開10385.78點

亞馬遜繼招工10萬人後，再招募7.5萬人，以應付其龐大的網購需求。亞馬遜是雲端與網購龍頭，隨著業績大幅增長，可望帶動台系相關供應鏈如廣達（2382）、緯穎、英業達等雲端伺服器廠的業績跟著成長。

2020-04-15 22:44