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美股回檔重挫 台股開盤下跌61.43點開10385.78點

經濟日報 / 記者吳任傑／即時報導
台股今開盤下跌61.43點，指數開在10,385.78點。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股今開盤下跌61.43點，指數開在10,385.78點。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

美股再度回檔重挫，台股今（16）日也受到衝擊，開盤下跌61.43點，指數開在10,385.78點。

美股四大指數全數收跌，道瓊指數下跌445點或1.86%，那斯達克指數下跌123點或1.44%，標普500指數下跌63點或2.2%，費半指數下跌48點或2.82％。

Fed褐皮書曝露美國經濟急遽萎縮，美國零售和製造業報告比預期還慘淡、油價跌至20年來新低，加上高盛、花旗與美銀等銀行股財報利空連環爆，造成股市下跌。

觀察亞洲股市，日、韓股今日均開高後下跌，日股下跌297點或1.52%，韓股下跌22點或1.2%。

昨日籌碼面部分，三大法人合計賣超28.7億元，外資賣超36.8億元、投信則買超26.6億元、自營商賣超18.5億元。

法人表示，國際股市隨著各國央行持續救市呈現一波反彈，但新冠疫情在歐洲及美國仍持續蔓延尚未見到高峰，台股15日期貨結算日拉高結算後，回補3月13日缺口，預期短線上進入高檔震盪機會較大，操作上不宜過度躁進追價，靜待拉回可挑選疫情受惠股或下半年基本面回溫的產業，布局做短線操作。

選股方向，可留意矽晶圓、NB、PA、生技、高殖利率股。

台股 疫情

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28家法說接力 三產業聚焦

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去年董事酬金 35家逾億元

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開戶交易訊息 可線上查詢

防範新冠肺炎疫情蔓延，臺灣證券交易所呼籲，如欲申請查詢證券集中交易市場帳戶或交易資料，可直接透過證交所「投資人個人資料查詢系統」，不受時間與地點限制，且較現場查詢更快速、安全及便利。

國泰網路資安ETF 超夯

臺灣證券交易所表示，近期國內ETF市場交易熱絡，今年3月成交值占集中市場比重達12.75%，其中新上市的國泰網路資安ETF（00875）是首檔以資安產業為主題的ETF，掛牌一周以來日均量超過1萬張。

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