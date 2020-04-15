中化生宣布 成功研發「瑞德西韋」原料藥

針對新冠肺炎重症患者初步具有臨床效果的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），今(15)日國內原料藥大廠中化生（1762）宣布，已完成實驗室製程開發，成功合成3批1.60 + 1.55 + 1.58 = 4.73 gm（克）、純度為99.72%的「瑞德西韋」。

中化生表示，美國藥廠Gilead在2014年研發的對抗中東呼吸症候群（MERS）藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），已被視為治療新冠肺炎的有力藥物，中化生為落實企業社會責任精神，以之前曾交付克流感（Tamiflu）原料藥40公斤的經驗，著手於Remdesivir製程研發，歷經月餘，日前正式完成實驗室製程開發「瑞德西韋」。

中化生指出，若以Remdesivir療程估算:第一天服用200 mg，往後9天則每天100 mg，一個病人療程為1,100 mg = 1.10 gm。若以滿足1萬確診病人之用藥量則只需11 Kg。依中化生現行設備產能估算，以原料入廠起算12星期內應可完成每批 10 Kg之確效批3批計30 Kgs，足以對應3萬確診病人之需。

此外中化生母公司中化（1701）也具備將原料藥研發成最終產品製劑之能力及 PIC/sGMP 生產藥廠，有能力銜接執行「瑞德西韋」製劑生產。

中化生表示，只要國家有需要時，中化生及中化隨時可接受國家召喚，投入生產，為國家社會貢獻一份心力。