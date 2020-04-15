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海運市場運價見回穩訊號 法人看好長榮等個股後市

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟活動，國際海運市場運價經過修正後，近期已回穩，法人機構認為，在下半年年疫情緩和後，全球運輸需求有望開始好轉下，看好長榮（2603）等海運股營運。

截至4月上旬為止，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為867.82點，較4月初下跌2.5%，其中美東線為每40呎櫃2,720美元、下跌2.2%，美西線為1,630美元、下跌1.9%，亞歐線運價為每20呎櫃734美元、下跌2.1%。在美洲線方面，受疫情影響廠商生產活動放緩，運輸需求欲振乏力，航線平均裝載率由90%回落至85%左右，運價進而走跌。

亞歐線方面，由於各國持續實施嚴格的控管措施，企業生產活動受到嚴重影響下，運輸需求因而被拖累，部分航商採取降價攬貨措施，航線平均裝載率維持90%左右，而運價則有下行壓力。

法人機構指出，武漢肺炎疫情影響經濟活動的放緩。引發市場對於全球景氣衰退的疑慮，由於貨櫃海運市場與全球經濟成長率息息相關，產業景氣勢必也將同步遭受衝擊；過去貨櫃航商曾有兩段期間的虧損壓力較大，分別是2009年及2015~2016年。

2009年為金融風暴時期，除了需求驟減外，貨櫃市場運力增幅也有5%以上，供需雙重壓力導致營運承壓；2015~2016年則因適逢新船大量下水，市場龍頭馬士基為搶佔市占率而出現惡意殺價競爭行為。

以目前市況評估，最大的負面因素來自於需求量的減少，而供給面部分，運力約有3%的增長，然隨龍頭航商新船下水壓力漸減，貨櫃市場出現殺價競爭機率有限，由今年第1季以來，貨櫃航商擴大停航規模的動作來看，航商的營運重心應在於穩價不搶量，加上燃油成本壓力減輕，評估2020年營運不至於重蹈前兩次大幅虧損的覆轍，待下半年疫情緩和後，海運股營運有望好轉。

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