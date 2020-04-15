新台幣強升 資產營建股勁揚

台股今（15）日續創本波反彈新高，新台幣匯率盤中升破30元，吸引資金轉戰低基期的資產營建股，具高殖利率優勢的華固（2548）、嘉泥，或董監改選題材的泰豐點火走高，扮演多方人氣指標。

美國擬逐步解除封城令，抵銷企業財報利空，激勵美股持續反彈，外資熱錢匯入下，今日台灣股匯雙漲，新台幣盤中強升逾1角，升破30元大關，拜電子、金融權值股點火，大盤拉出連二紅，台指期拉高結算。

台積電在法說會前走勢持穩，台塑四寶、大型金控同步收紅，穩定多頭軍心，強勢族群則以受惠於中國大陸政策救市的「新基建」概念股、汽車零件／車用電子，以及被動元件走勢最為整齊，籌碼穩定並具多元題材的資產營建股，則因新台幣走強，吸引短多進場點火。

法人表示，台商資金回流對於住宅、商辦、工業土地具有一定的支撐效果，加上央行降息除有助於緩解建商、開發商資金壓力，同時凸顯具高殖利率的績優營建股投資價值，近期股價緩步推升，逐漸向本波起跌點靠攏。

華固、遠雄、鼎固-KY等三檔營建股股息殖利率均逾8%，但股價淨值比僅在0.7至1.4倍間，相較於中小型電子股更具有吸引力，在法人買盤或庫藏股挹注下，今日同步創波段新高。

資產股方面，大南港概念股仍是特定買盤關注焦點，包括國產、工信、國揚、台肥、聯華等相關個股，今日都有不錯表現，而具有董監改選題材的泰豐，持續帶量收高，創近3年來高點。