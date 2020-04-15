台股5日線仍未失守前 短多仍有可為

儘管美國金融股財報表現相對不如預期，但在科技股持續反彈下，台股也持續演出上漲走勢，今（15）日早盤迅速回補缺口後，在量能明顯增溫下，收盤指數大漲114點，收在10,447 點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，近期美元相對走緩，亞幣轉強，新台幣在亞幣中表現更為強勢，因此，整體資金面上來觀察，台股仍具備往上動能，在外資的動態來看，未平倉多單持續減少，選擇權部位以及借券賣出亦同步下降，雖然現貨出現回補，但整體外資心態算是中性偏多。

政府基金目前仍維持買多於賣，護盤心態仍相對積極，投信近期也持續在現貨市場維持加碼，融資近期雖然有增加，但整體增加幅度相對指數漲幅仍相對安全，因此，整體盤勢是在資金與籌碼仍偏向正向，預期在指數已經完全回補缺口後，只要5日線仍未跌破，趨勢仍偏多。

另外，IMF發布最新《世界經濟展望報告》（WEO）顯示，由於新冠疫情持續延燒，各國實施封鎖政策並暫停多數經濟活動，導致全球今年經濟前景黯淡，預期全球經濟今年恐面臨經濟大蕭條以來最慘衰退，程度更勝於10年前金融危機。

這也是IMF連續第八季度下修展望，且此次的數據也是1930年代經濟大蕭條以來最差表現，較上次預測調降整整6.3%，明年是否可以強勢復甦仍有變數，至於台灣今年經濟預估萎縮4%，另外，明日便是權王台積電的法說，是否會與上周大立光持相同看法為目前需要關切的議題，因此，即便近期台股與美股反彈均已經將之前跌幅吃掉一半，相較其他國家強勢，但近期在基本面有疑慮下，短線不宜過度躁進。