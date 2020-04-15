郭台銘睽違八個月再買鴻海3,740張 3月買股金額逾27億
鴻海（2317）創辦人郭台銘3月買進鴻海3,740張，是他在睽違八個月再度力挺買進鴻海股票，總持個人持股增達134萬1,678張，持股比約9.65%；以3月鴻海股票均價約73.49元計算，郭台銘重新加碼鴻海，買股金額約達27.48億元。
根據公開觀測站資料顯示，郭台銘在2018年11月開始增加鴻海持股，一路買到2019年6月，連續八個月買進鴻海股票，合計加碼買進4萬460張，持股達133萬7,938張；在中斷八個月後，今年3月再度加碼買進鴻海股票3,740張。
鴻海3月合併營收3,476.54億元，月增59.87%，年減7.69%，今年第1季合併營收9,296.8億元，季減46.6%，年減11.99%，創六年同期低點，且是2017年第3季以來季營收首度失守兆元，創11季以來新低。
鴻海首季營收受新冠肺炎疫情影響，不過，美系外資及日系外資則是維持力挺，美系外資重申買進評等，目標價由88元調高至90元；日系重申優於大盤表現評等，目標價維持82元。
鴻海3月營收已出現明顯回升，單季營收雖跌破兆元大關，但郭台銘卻是加碼買進持股，引來市場關注；鴻海今日以74.5元開高，終場則是收在74.1元，下跌0.3元，跌幅0.4%。
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