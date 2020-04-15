押寶法說會？外資鉅額買台積電 驚見305元高價

外資圈預期台積電下修財測，台積電卻在熱錢急湧強勢上漲，令市場擔心16日法說會會不會反轉？具有價格發現功能的鉅額交易似乎有了答案，證交所統計，14日高盛客戶對敲台積電，成交價高達305.68元，是睽違一個多月再有外資以高於300元的價格買進台積電。

高盛交易價305元，不僅遠高於台積電14日收的285元，以今（15）日上漲來到287.5元，溢價仍高達6.3%，也比ADR換算的303元還要高。值得注意此前高盛客戶在3月3日，一度以294.61元的價格交易台積電，比當時300元以上的行情低許多，令人好奇這次會不會又出現「仙人指路」？

台積電法說會前夕，外資圈普遍因新冠肺炎衝擊，下修台積電營收、獲利和目標價，但多數也重申「買進」，只有麥格理降評。鉅額交易湧現押寶操作，在14日竟有305.68元的價格成交，更加吸引關注。

證交所統計，台積電14日有五筆鉅額交易，包括麥格理、高盛和上海匯豐證券客戶分別交易兩筆、一筆及兩筆，其中，高盛客戶雖僅交易125張，遠低於麥格理和匯豐，但價格達305.68元。另外值得注意高盛給台積電的目標價，恰好也是305元。

法人分析，外資願意出高價，應是看好台積電後市，願意以可接受的溢價做交易。雖從價格看，305元比行情高很多，但台積電現貨和ADR動輒有3%〜5%、甚至7%、8%的溢價，其實不「貴」。也有法人認為，可能是買盤和其他工具套利，而通常溢價買進也會有偏多心態。

日前逆市場看多台積電的野村證券，率先喊出台積法說會將領漲半導體、以及4月股市反彈在望，最新報告又重申台積電會後會「再漲一波」，而且半導體不獨台積電展望會好，市場對半導體太悲觀。推薦想介入的投資人，可卡位評價落後的日月光投控、華虹半導體等，有望補漲。