台股收漲114.27點 三大法人賣超28.77億元
台股今（15）日開高走高，權值股仍是盤面亮點，指數一度拉升至10,461.84點，終場以10,447.21點作收，上漲114.27點，成交量1,911.28億元；三大法人賣超28.77億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超36.84億元，投信買超26.65億元，自營商賣超（合計）18.58億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.17億元，自營商（避險）賣超5.41億元。
台股今日以10,366.77點開出，電子股、金融股齊揚，權王台積電（2330）收紅，但大立光及鴻海則是翻黑作收，金融股走強，指數震盪走高，終場收在10,447.21點，漲幅1.11%，回補3月13日空方缺口，且收復10,400點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言