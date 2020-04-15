聽新聞
test
0:00 / 0:00

上市櫃去年每位董事平均酬勞出爐 中信金、穩懋居冠

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
中信金2019年平均每位董事薪酬為8,988萬元，較2018年的7,370萬元，成長約21%，成功擠下前年的冠軍國巨，奪下2019年之冠。 圖／中信金提供
中信金2019年平均每位董事薪酬為8,988萬元，較2018年的7,370萬元，成長約21%，成功擠下前年的冠軍國巨，奪下2019年之冠。 圖／中信金提供

上市櫃公司去年董監酬勞今（15）日公告，合併報表後上市公司去年每位董事平均薪酬以中信金（2891）平均每位董事薪酬高達8,988萬元，搶下第一名，而第二至第五名為台積電、大立光、國巨以及元大金；而上櫃則由穩懋平均領1,190萬元，奪下冠軍。

根據公開資訊觀測站，上市公司合併報表後去年每位董事平均酬金資訊顯示，中信金2019年平均每位董事薪酬為8,988萬元，較2018年的7,370萬元，成長約21%，成功擠下前年的冠軍國巨，奪下2019年之冠。

台積電平均每位董事可領4,387萬元、排第3的則是股王大立光的3,489萬元、國巨則掉到第4，平均每位董事酬金為3,120萬元、元大金則領2,762萬元。

法人認為，就董監酬勞應就個別公司報表來看，合併報表會納入其他子公司或是轉投資的情況。就公司董監事酬金顯示，去年每位董事平均薪酬以中信金平均每位董事薪酬高達7,279萬元，搶下第一名，而第二至第五名為台積電、大立光、國巨以及台新金，分別為4,387萬元、3,489萬元、3,120萬元以及2,382萬元。

整體來看，去年平均董事酬勞超過1千萬元的上市公司共有22家，其中科技業僅5家，金融業7家，傳統產產業占居多數，共有10家。

而上櫃公司則由穩懋居冠，第二至第五名為龍巖、環球晶、聖暉以及中美晶，不過僅有穩懋平均董事酬金超過千萬元。

中信金 穩懋

延伸閱讀

上市公司去年董事酬勞出爐 中信金每位平均7,279萬居冠

中美貿易戰影響 上市櫃去年海外投資創史上新低

中信金平均年薪163萬 重回金控冠軍

穩懋、宏捷科 押長天期

相關新聞

台股收漲114.27點 三大法人賣超28.77億元

台股今（15）日開高走高，權值股仍是盤面亮點，指數一度拉升至10,461.84點，終場以10,447.21點作收，上漲1...

台股回補跳空缺口 大漲114點收10,447

新冠疫情趨緩及復工預期抵銷財報利空，美股大漲，激勵台股延續昨日強勢，今（15）日開盤小漲，在權值股的帶領下，指數震盪走高...

觀光業紓困2.0上膛 多檔觀光股大漲

交通部向行政院爭取「觀光業紓困2.0」方案出爐，90億元銀彈上膛，觀光產業燃眉之急暫時獲得紓解，激勵觀光股今（15）日大...

觀光紓困2.0拍板…晶華領漲 觀光指數飆近月新高

中央流行疫情指揮中心「觀光業紓困2.0」方案出爐，90億元銀彈上膛，觀光產業燃眉之急暫時獲得紓解，激勵觀光股今日大漲表態，指標股晶華（2707）盤中大漲來到130元，漲幅近9%，雲品（2748）盤中漲幅逾3.5%。雄獅（2731）盤中漲幅逾2%。上市觀光類股指數盤中來到76.41點，漲幅2.7%，來到近一個月來新高。

台股回補3月13日空方跳空缺口

新冠肺炎疫情趨緩及復工預期抵銷財報利空，美股昨（14）日大漲，今日又為台指期結算，激勵台股延續昨日強勢，台股今日在權值股的帶領，指數震盪走高，盤中大漲逾百點，並衝破10,400點關卡，回補3月13日的空方跳空缺口。台股大盤終場收在10,447.21點，漲114.27點,成交量1,911.28億元。

原油ETF可以搶反彈嗎？分析師：宜多謹慎

賣著美國總統川普的面子，石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）總算達成史上最大石油減產協議，投資人最近紛紛在問，油價落...

上市櫃去年每位董事平均酬勞出爐 中信金、穩懋居冠

上市櫃公司去年董監酬勞今（15）日公告，合併報表後上市公司去年每位董事平均薪酬以中信金（2891）平均每位董事薪酬高達8...

宅經濟帶旺 嘉澤、嘉基及宣德等Q2營收看俏

宅經濟風吹向連接器線產業，居家禁令帶動伺服器、TWS及筆電周邊需求大增，OEM／ODM廠及模組廠緊急追加訂單，連接器線嘉...

台股震盪區間 挑戰10,450點

美股14日四大指數皆呈現上漲，帶動台股上漲，加上國安基金將持續護盤到疫情結束，使台股市場具有信心，今（15）日台股開盤後...

類股齊揚 台股盤中突破10400點

美股道瓊指數大漲逾550點，台股今天在傳統產業、電子與金融類股齊揚帶動下，指數一度大漲超過100點，回補3月13日的空方...

合一攜利奧、中天上海 簽署異位性皮膚炎、氣喘藥授權

上市生技產業生達（1720）下午法說外，上櫃的中天轉投資的合一生技今（15）日申請停止交易，合一宣布，利奧製藥與合一生技...

上市公司去年董事酬勞出爐 中信金每位平均7,279萬居冠

上市公司去年董監酬勞今（15）日公告，根據公開資訊觀測站資訊顯示，去年每位董事平均薪酬以中信金（2891）平均每位董事薪...

熱門新聞

台股3月崩跌 大戶落跑、散戶危機入市

元大原油正2ETF爭取豁免下市 證期局：一周內公布標準

合一15日暫停交易 業界估重磅新藥將授權

台股強漲 衝出五亮點

國巨傳GDR定價 外媒指折價幅度約5%到8.9%

上市公司去年董事酬勞出爐 中信金每位平均7,279萬居冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。