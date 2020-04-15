上市櫃去年每位董事平均酬勞出爐 中信金、穩懋居冠

上市櫃公司去年董監酬勞今（15）日公告，合併報表後上市公司去年每位董事平均薪酬以中信金（2891）平均每位董事薪酬高達8,988萬元，搶下第一名，而第二至第五名為台積電、大立光、國巨以及元大金；而上櫃則由穩懋平均領1,190萬元，奪下冠軍。

根據公開資訊觀測站，上市公司合併報表後去年每位董事平均酬金資訊顯示，中信金2019年平均每位董事薪酬為8,988萬元，較2018年的7,370萬元，成長約21%，成功擠下前年的冠軍國巨，奪下2019年之冠。

台積電平均每位董事可領4,387萬元、排第3的則是股王大立光的3,489萬元、國巨則掉到第4，平均每位董事酬金為3,120萬元、元大金則領2,762萬元。

法人認為，就董監酬勞應就個別公司報表來看，合併報表會納入其他子公司或是轉投資的情況。就公司董監事酬金顯示，去年每位董事平均薪酬以中信金平均每位董事薪酬高達7,279萬元，搶下第一名，而第二至第五名為台積電、大立光、國巨以及台新金，分別為4,387萬元、3,489萬元、3,120萬元以及2,382萬元。

整體來看，去年平均董事酬勞超過1千萬元的上市公司共有22家，其中科技業僅5家，金融業7家，傳統產產業占居多數，共有10家。

而上櫃公司則由穩懋居冠，第二至第五名為龍巖、環球晶、聖暉以及中美晶，不過僅有穩懋平均董事酬金超過千萬元。