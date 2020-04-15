台股震盪區間 挑戰10,450點

美股14日四大指數皆呈現上漲，帶動台股上漲，加上國安基金將持續護盤到疫情結束，使台股市場具有信心，今（15）日台股開盤後，盤中一度越過10,445點，隨後下跌，在區間持續震盪。

歐美疫情逐漸趨緩，且在政府財政、貨幣政策刺激下，股市逐漸回溫，美股四大指數均翻紅收盤；亞洲股市方面，日股下跌0.60%，韓股上漲1.72%，陸港上證跌0.18%，港股下跌0.13%，漲跌交錯。

觀察今日台灣的強勢股，玻璃、電子零組、觀光類股最為強勢；台灣50成分股中，可成（2474）、彰銀表現最佳，漲幅近5%，台達電、上海商銀、國巨的漲幅則是超過3%，表現不俗。

法人指出，加權指數在連日量縮整理，挺住萬點後，終於等到電金權值股同步點火，持續寫下反彈行情新高，更相當接近填補3月13日空方跳空缺口10,359點，今日台指期將要進行結算，昨日大漲頗有提前拉高結算的意味，指數攻到10359點會是比較重要的觀察點，即使沒能一次攻過，只要站穩10,300點之上，台股還是維持強勢，同時下方月線已正式翻揚，成為中期力挺台股的支撐。