觀光業紓困2.0上膛 多檔觀光股大漲

交通部向行政院爭取「觀光業紓困2.0」方案出爐，90億元銀彈上膛，觀光產業燃眉之急暫時獲得紓解，激勵觀光股今（15）日大漲表態，指標股晶華（2707）盤中大漲來到130元，漲幅近9%。

雲品盤中來到來到42.2元，漲幅3.5%；雄獅盤中來到66元，漲幅逾2%。上市觀光類股指數盤中來到76.41點，漲幅2.7%，來到近一個月來新高。

至於餐飲業的一次性補貼、水電減免等補助也有機會在5月進帳，激勵餐飲股今日股價也有亮眼的表現，包括漢來美食盤中來到117元，漲幅逾6%，六角盤中來到127元，漲幅逾6%，瓦城盤中來到225元，漲幅近4%。

法人表示，無論是「薪資補貼」或「一次性的營運資金補貼」，預期可望有效降低飯店、餐飲業的人事、營運成本，以撙節支出因應產業寒冬。

從3月營收看來，飯店業尤其以台北市五星級飯店受傷最重，旅行社3月業績普遍衰退7、8成，4月更是無米可炊，另餐飲業隨著民眾外食意願降低也是哀鴻遍野。

除了節流，各大餐飲集團也透過外帶、外送、即食、冷凍食品設法開源。漢來美食自1月下旬就展開所有可以彌補營收缺口的規劃，包括所有餐廳推出便當、合菜、冷凍熟食外賣，甚至原本預計年底才要上市的乾拌麵，也快馬加鞭的趕工研發，可望在6月以前全面舖貨上架。

瓦城3月起也積極布局外送、外帶市場。公司表示，3月逾2,600組以上的家庭客選用點來速，4月開始推出商圈限定「信義區專屬點來速」服務，鎖定鄰近商務辦公人士與住戶外食需求，另外，集團也深化外送平台合作，隨著外送市場及店數增加，較上月增長幅度超過二成，4月起旗下共有92家門店上線服務。