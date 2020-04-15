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上市公司去年董事酬勞出爐 中信金每位平均7,279萬居冠

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
中信金去年平均每位董事薪酬比前年的5,429萬元增加34%，成功擠下前1年的冠軍國巨。 聯合報系資料照
中信金去年平均每位董事薪酬比前年的5,429萬元增加34%，成功擠下前1年的冠軍國巨。 聯合報系資料照

上市公司去年董監酬勞今（15）日公告，根據公開資訊觀測站資訊顯示，去年每位董事平均薪酬以中信金（2891）平均每位董事薪酬高達7,279萬元，搶下第一名，而第二至第五名為台積電（2330）、大立光、國巨以及台新金。

中信金去年平均每位董事薪酬比前年的5,429萬元增加34%，成功擠下前1年的冠軍國巨；若以加計員工酬金來看，台積電的酬金則衝高至7,807萬元，超越中信金居上市公司之冠。

台積電平均每位董事可領4,387萬元、排第3的則是股王大立光的3,489萬元、國巨則掉到第4，平均每位董事酬金為3,120萬元、台新金則領2,382萬元。

整體來看，去年平均董事酬勞超過1,000萬元的上市公司共有22家，其中科技業僅5家，金融業7家，傳統產產業占居多數，共有10家。

台積電 中信金

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金管會昨（14）日公布今年第1季最新股市大戶統計，大戶人數比前一季減少58人，金管會分析主要有兩原因，受疫情影響及交易天數少八天。至於上櫃中實戶也減少，但上市中實戶大增，使上市櫃的大戶、中實戶人數合計，仍比前一季增加161人。

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