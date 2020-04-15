上市公司去年董事酬勞出爐 中信金每位平均7,279萬居冠

上市公司去年董監酬勞今（15）日公告，根據公開資訊觀測站資訊顯示，去年每位董事平均薪酬以中信金（2891）平均每位董事薪酬高達7,279萬元，搶下第一名，而第二至第五名為台積電（2330）、大立光、國巨以及台新金。

中信金去年平均每位董事薪酬比前年的5,429萬元增加34%，成功擠下前1年的冠軍國巨；若以加計員工酬金來看，台積電的酬金則衝高至7,807萬元，超越中信金居上市公司之冠。

台積電平均每位董事可領4,387萬元、排第3的則是股王大立光的3,489萬元、國巨則掉到第4，平均每位董事酬金為3,120萬元、台新金則領2,382萬元。

整體來看，去年平均董事酬勞超過1,000萬元的上市公司共有22家，其中科技業僅5家，金融業7家，傳統產產業占居多數，共有10家。