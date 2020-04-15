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國巨GDR定價每股308.1 元 估可籌資195.33億元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
國巨董事長陳泰銘。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
國巨董事長陳泰銘。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

國巨（2327）今（15）日公告現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR）發行資訊，預計發行1,268萬個單位，表彰6,340萬股普通股，每單位發行價格51.25美元，每股308.10 元，以14日收盤價338元計算，折價約8.84%，將可籌措195.33億元。

國巨公告表示，GDR完成定價，發行總金額6.49億美元，每單位發行價格51.25美元，預定發行日期為4月20日，發行及交易地點為盧森堡證券交易所，每單位海外存託憑證表彰公司普通股 5 股，每股308.10元（以匯率1美金=30.059新台幣轉換）。

國巨指出，這次籌資將用於擴充廠房設備及償還向子公司借款，預計可增加營運獲利能力、及節省借款利息支出；這次海外存託憑證的發行，對原股東股權最大稀釋比率約12.9%，雖造成股本膨脹、稀釋每股盈餘，但在財務結構上，將可提高自有資金、降低負債比例，並強化財務結構，對集團未來營運與發展將更有助益。

國巨今日股價開低走高，早盤以329元開出，下跌9元，早盤一度拉升至354.5元，上漲16.5元，盤中漲幅4.73%。

國巨

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