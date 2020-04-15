美股四大指數大漲 台股開高早盤衝破10,400點

疫情趨緩及復工預期抵銷財報利空，美股大漲，激勵台股今（15）日開盤以10,366.77小漲33.83點開出後，在權值股的帶領下，指數一舉衝破10,400點關卡，一度大漲近百點，惟美股電子盤今早小幅拉回，加上指數又遇3月12日的跳空缺口壓力，使得指數收斂漲勢。

美股開高走高，由於美國新冠肺炎疫情趨緩，白宮經濟顧問庫德洛表示，川普政府近兩日將發布復工的指導方針，提振市場樂觀情緒升溫，而抵銷了摩根大通、富國銀行的財報利空。郵輪、旅遊類股漲幅領先，科技股FAANG亦全數大漲，帶動四大指數標普500上漲超過3%。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲558.98點，或2.38%，收在23,949點；標普500指數上漲 84.42點，或3.05%，收在2,846.06點；那斯達克指數上漲323.31點，或3.94%，收在8,515.74點；費半指數上漲72.07點，或4.43%，收在1,695.75點。

台股昨日籌碼面部分，三大法人合計買超185.55億元。其中外資買超151.22億元，投信買超19.1億元，自營商買超15.23億元。

資券變化方面，融資增7.3億元，融資餘額為972.72億元，融劵增5.27萬張，融券餘額為57.59萬張。外資台指期部位，多單減碼4,070口，淨多單部位42,521口，借券賣出金額為41.5億元。

投顧法人指出，全球政府積極抗疫有成，且央行透過財政與貨幣政策撒錢救市，金融市場最壞情形已過，台股昨日也強勢反彈，幾乎收復3月13日跳空缺口。

不過，考量本周開始進入美國財報季，台積電（2330）將於4月16日舉行法說會，企業對未來營運展望將牽動股市後市發展，市場觀望氣氛提升，維持逢低佈局，不追高的建議，採取高出低進的區間操作策略，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。