美股回穩 台股開盤上漲33.83點

美國疫情發展趨緩，政府祭出各種救市措施，美股有回穩跡象，與台股連動性較高的費城半導體轉強，加上國安基金將持續護盤到疫情結束，使台股市場具有信心，今（15）日開盤上漲33.83點，股價指數開在10,366.77點。

美股道瓊工業指數上漲2.4%、標普500指數上漲3.1%、那斯達克指數上漲4%、費半指數上漲4.4%；亞洲股市，日股下跌0.59%，韓股上漲1.72%，漲跌交錯。

台股昨日籌碼面部分，統計外資結束連三賣，買超151億元、投信買超19億元、自營商買超15億元。

法人指出，後續美股將陸續公布財報、4月16日台積電（2330）法說會、台指期結算都會影響台股的走勢，值得關注，選股方向則可留意預期第1季財報佳、5G、半導體、PCB、NB／伺服器、高殖利率、生技、金融、車用與防疫等概念股。