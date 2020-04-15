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美股回穩 台股開盤上漲33.83點

經濟日報 / 記者吳任傑／即時報導
美股有回穩跡象，國安基金也將持續護盤到疫情結束，使台股市場具有信心。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
美股有回穩跡象，國安基金也將持續護盤到疫情結束，使台股市場具有信心。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

美國疫情發展趨緩，政府祭出各種救市措施，美股有回穩跡象，與台股連動性較高的費城半導體轉強，加上國安基金將持續護盤到疫情結束，使台股市場具有信心，今（15）日開盤上漲33.83點，股價指數開在10,366.77點。

美股道瓊工業指數上漲2.4%、標普500指數上漲3.1%、那斯達克指數上漲4%、費半指數上漲4.4%；亞洲股市，日股下跌0.59%，韓股上漲1.72%，漲跌交錯。

台股昨日籌碼面部分，統計外資結束連三賣，買超151億元、投信買超19億元、自營商買超15億元。

法人指出，後續美股將陸續公布財報、4月16日台積電（2330）法說會、台指期結算都會影響台股的走勢，值得關注，選股方向則可留意預期第1季財報佳、5G、半導體、PCB、NB／伺服器、高殖利率、生技、金融、車用與防疫等概念股。

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大盤創波段新高 電子強勢

台股昨（14）日帶量走揚，收盤創本波反彈來新高，電子類股漲2.5%扮演重要功臣，尤其眾多分析師看好的超微（AMD）股價持續走堅，激勵南電、祥碩等相關概念股強勢攻高，扛多頭大旗，成為市場關注焦點。

台股大戶減少 散戶低接

全球新冠肺炎疫情似未再擴大，台股昨持續站在萬點之上，收盤大漲二三三點，漲幅達百分之二點三一。但三月台股一度暴跌近二八○○點，跌破十年線，金管會統計發現，第一季大戶落跑五十八人，中實戶與散戶卻逆勢反增，較上季分別增加一成、二成，顯示不少散戶勇於逢低承接。

集中市場中實戶 增近千人

金管會昨（14）日公布今年第1季最新股市大戶統計，大戶人數比前一季減少58人，金管會分析主要有兩原因，受疫情影響及交易天數少八天。至於上櫃中實戶也減少，但上市中實戶大增，使上市櫃的大戶、中實戶人數合計，仍比前一季增加161人。

上市櫃海外投資收益 創高

金管會昨（14）日公布去年上市櫃公司大陸投資及海外投資情形，受美中貿易戰波及，大陸投資家數首見衰退，大陸及海外投資增加金額來到歷年新低，但投資收益則完全不受影響，雙創歷史新高。

台股強漲 衝出五亮點

台股昨（14）日大漲，強攻10,300點，法人指出，包括指數創波段反彈新高、外資買超金額為今年最大、上漲上市公司家數為下跌家數的18倍，為4月來最高、當沖比居高不墜、與投信連九買等五大亮點，成為市場投資人熱議的重心。

十熱門權證 認購占八檔

台股昨（14）日在美股電子盤利空不跌、亞股反彈帶動下，終場指數大漲233點、收10,332點。隨現貨市場反彈，權證市場也出量相挺，十大熱門權證再次由看多的認購權證囊括多數，達八檔；而市場最熱門的權證，則由連結華新科（2492）的華新科國票98售02（06578P）奪冠。

漲價題材、PCB股 聚焦

雖然美國疫情尚未減緩，但疫情利空似已鈍化，被各國的振興、降息、購債等政策利多所淹沒，激勵國際股市紛紛均從低檔反彈20~30%不等，逐步接近上檔套牢壓力區。法人建議投資人應採高出低進區間操作策略，並聚焦漲價概念、PCB及居家防疫等相關族群。

價值型族群 攻守兼具

台股昨（14）日開高走高，指數攻克10,300點關卡。近期由於國內外變數雜陳，大盤相對上有壓、下有撐，預期本益比低，股價不高、且具備高現金股息殖利率的「價值型」族群，因攻守兼備，有望成為市場另類追價標的。

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