聽新聞
test
0:00 / 0:00
美股回穩 台股開盤上漲33.83點
美國疫情發展趨緩，政府祭出各種救市措施，美股有回穩跡象，與台股連動性較高的費城半導體轉強，加上國安基金將持續護盤到疫情結束，使台股市場具有信心，今（15）日開盤上漲33.83點，股價指數開在10,366.77點。
美股道瓊工業指數上漲2.4%、標普500指數上漲3.1%、那斯達克指數上漲4%、費半指數上漲4.4%；亞洲股市，日股下跌0.59%，韓股上漲1.72%，漲跌交錯。
台股昨日籌碼面部分，統計外資結束連三賣，買超151億元、投信買超19億元、自營商買超15億元。
法人指出，後續美股將陸續公布財報、4月16日台積電（2330）法說會、台指期結算都會影響台股的走勢，值得關注，選股方向則可留意預期第1季財報佳、5G、半導體、PCB、NB／伺服器、高殖利率、生技、金融、車用與防疫等概念股。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言