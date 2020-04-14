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股市大戶落跑 金管會分析有兩原因

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（14）日公布最新股市大戶統計，今年第1季上市大戶人數比前一季減少58人，上櫃市場中實戶也減少733人，但上市中實戶人數大增952人，使得上市、上櫃市場的大戶、中實戶人數合計15,955人，仍比前一季增加161人。

金管會證期局副局長張振山表示，今年第1季，每季成交金額5億元以上的「大戶」人數有1,216人，跟去年第4季相比減少58人，主要有兩原因，包括今年1季受疫情影響，及第1季天數少八天。

但如果跟去年同期第1季相比，股市大戶人數仍大增432人，張振山表示，今年股市相對比去年好，因此若跟去年同期相比，人數增加很多。

至於上市，每季成交金額1億元到5億元的「中實戶」，第1季為11,380人，季增952人。

櫃買市場部分，第1季成交金額在1億元以上的「中實戶」，則有3,359人，比前一季減少733人。

金管會 疫情

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