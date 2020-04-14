外資買超151.22億創今年來單日最大 最愛這10檔

台股今(14)日大漲233.72點，收在10,332.94點，三大法人買超185.57億元，外資買超151.22億元，創下今年來外資單日買超金額最高紀錄，統計買超前十大中，除了兩檔ETF之外，以權值股及金融股居多，買超冠軍為富邦VIX、中信金及台積電分居二、三名。

台股今日開高走高，國安基金安定投資人信心，宣布護盤到疫情結束，權值股領軍上攻，權王台積電收285元，上漲6.5元，漲幅2.33%，股王大立光收3,815元，上漲130元，漲幅3.52%，鴻海收74.4 元，漲幅1.77%，指數終場收在10,332.94點，漲幅2.31%。

統計三大法人同步買超，外資買超151.22億元，投信買超19.12億元，自營商買超（合計）15.23億元，其中自營商（自行買賣）買超11.1億元，自營商（避險）買超4.12億元；三大法人合計買超185.57億元。

外資創下今年來單日買超金額最大紀錄，統計前十大買超依序是富VIX、中信金、台積電、元大滬深300正2、合庫金、第一金、永豐金、群創、富邦金、仁寶等。

台積電為今日領軍指標，早盤以281元開高，一度拉升至285.5元，終場收在285元，上漲6.5元，漲幅2.33%，統計外資買超15,372張，投信買超330張，自營商買超945張，合計三大法人買超16,647張。

鴻海雖也是收高，以74.4元作收，上漲1.3元，漲幅1.77%，但外資賣超167張，已是連11賣，投信買超25張，自營商買超298張，合計三大法人買超156張。

統計外資賣超前十大則依序是元大台灣50反1、國泰美國道瓊正2、旺宏、華新、國巨、南亞科、東元、緯創、長榮航、矽統。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，近日隨著美股反彈，加權指數重新站回萬點之上，並來到跳空缺口的壓力位置，多空仍在激戰，同時全球疫情尚未明確受控，因此短期來看指數仍將呈現區間震盪態勢。

朱翡勵指出，隨著投資人最為恐慌的時刻應以過去，加上各國政府傾全力以貨幣和財政政策應對疫情影響，後市毋須過於悲觀看待，部分漲多個股雖有獲利賣壓，但可以觀察到，基本面較佳的個股，低接買盤的力道也十分強勁。

在投資操作上，朱翡勵說，考量疫情不確定性仍干擾市場，建議仍以選股為主，並關注近期產業龍頭法說會如何看待疫情的影響，產業方面包括NB供應鏈、伺服器、5G基地台、高殖利率等相關族群仍可留意。