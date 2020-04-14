事欣科擬分派現金股利2元 殖利率7.7%

工業電腦廠事欣科（4916）公告2019年度盈餘分配，董事會決議配發現金股利每股2元，以今（14）日收盤價26元計算，現金殖利率7.7%。

事欣科考量新冠肺炎疫情蔓延世界，目前美國疫情發展嚴重，限居令已延長至5月中，病毒疫情恐將對全球經濟產生深遠且負面之影響。事欣科第2季業績受此亂流干擾，營運估將亦受一定程度之影響，另為減緩疫情對財務造成負擔，故決定配發現金股利2元，以因應疫情作相應之調整，期能減緩及降低疫情對短期營運造成之衝擊。

事欣科2019年經財務體質調整，除出售中壢廠房、控管及強化現金流量以增加營運資金穩定性外，亦於去年底完成辦理國內第二次無擔保可轉換公司債以改善財務結構，目前財務狀況穩健良好，因應此波疫情之財務調度無虞。

事欣科表示，疫情雖對公司或將造成短期營運干擾，惟預期隨病毒於第2季逐步減緩及受控，短期被壓抑之訂單出貨需求，估將於第3季明顯回溫，推升下半年營運旺季健康成長。