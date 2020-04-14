台股強彈 權證出量相挺

台股今（14）日在美股電子盤利空不跌、亞股反彈帶動下，終場指數大漲233點，收10,332點；現貨市場反彈，權證市場也出量相挺，十大熱門權證再次由看多的認購權證囊括多數，其中，連結華新科（2492）的華新科國票98售02（06578P）為最熱門的權證。

權王台積電即將在本周四召開法說，雖法人圈對第2、3季看法逐漸分歧，但在卡位買盤先行進場下，帶動指數上揚。中小型股追價意願強，PCB、生技和運動相關概念股買盤不斷。

權證市場方面，雖現貨市場近期震盪起伏，投資人普遍退場觀望，但在台股大漲激勵下，今日量能較前一日增加為18.9億元，占大盤比重為0.9%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為16.2億元，認售權證成交金額為2.7億元，認購權證成交金額占總成交金額85.5%；認購、認售比值為5.9倍，顯示市場氣氛偏向謹慎樂觀。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電（2330）的台積電日盛99購01（059618），成交金額為814萬元；認售排名第一的華新科的華新科國票98售02，成交金額為839萬元。

其中值得注意的是，在今日十大熱門權證中，認購權證達8檔，顯示目前市場投資心態偏多；分析師指出，儘管疫情尚未結束，但金融市場似乎漸漸穩定，行情接下來回歸基本面，各國股市將進入財報密集公告。

台股亦不例外，市場焦點著重業績，各國股市短線走勢都受到季報考驗，逢低須特別留意未來具展望的產業。