權值股點火台股收漲233.72點 三大法人買超185.57億元

台股反彈至萬點後在高檔震盪整理，法人表示，現階段操作方向可留意「二高一低」，即業績高成長、現金殖利率高及本益比的個股，包括欣銓（3264）、京元電子、至上等九檔，成為盤勢整理之際，進可攻、退可守的最佳標的。

2020-04-14 14:40