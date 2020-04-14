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權值股點火台股收漲233.72點 三大法人買超185.57億元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股開高走高，蘋概三王收紅，權王台積電（2330）領軍上攻，指數一度拉升至10,344.13點，終場以10,332.94點作收，上漲233.72點，成交量1,565.03億元。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股開高走高，蘋概三王收紅，權王台積電（2330）領軍上攻，指數一度拉升至10,344.13點，終場以10,332.94點作收，上漲233.72點，成交量1,565.03億元。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台股今（14）日開高走高，蘋概三王收紅，權王台積電（2330）領軍上攻，指數一度拉升至10,344.13點，終場以10,332.94點作收，上漲233.72點，成交量1,565.03億元；三大法人買超185.57億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超151.22億元，投信買超19.12億元，自營商買超（合計）15.23億元，其中自營商（自行買賣）買超11.1億元，自營商（避險）買超4.12億元。

台股今日開高走高，國安基金安定投資人信心，宣布護盤到疫情結束，權值股領軍上攻，台積電收285元，上漲6.5元，漲幅2.33%，股王大立光收3,815元，上漲130元，漲幅3.52%，鴻海收74.4 元，漲幅1.77%，指數終場收在10,332.94點，漲幅2.31%。

自營商 台積電

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