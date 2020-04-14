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石化業「上瘦下肥」 法人看好台塑、南亞

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

國際油價重跌到每桶20多美元的低檔，法人認為石化產業「上瘦下肥」的趨勢成形，「台塑四寶」中，點名看好台塑（1301）與南亞

台塑四寶上周五發布第1季業績，受到油價腰斬與新冠肺炎的雙重打擊，四寶上季合計大虧139.93億元，為近五年來最差成績。

土洋法人這幾天密集發布研究報告，認為隨著油價摔落低檔，石化業「上瘦下肥」的趨勢成形，台塑四寶中，點名看好台塑、南亞有機會受惠成本進料的價格下跌。反觀台塑化、台化則因為產業供給過剩及利差收斂，後勢看法相對審慎。

法人分析，台塑、南亞有機會受惠上游的乙烯、丙烯等主要原料價格下跌，幫助利差擴大。

其次，台塑有美國新產能撐腰，其高平均售價及低成本，可望為本業提供支撐；南亞則有電子材料事業部加持，將受惠5G帶動，只要疫情能夠緩和，5G的建置需求將帶動南亞的電子材料事業訂單成長，正面訊號已浮現。

台塑化 南亞 國際油價

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