台股開高走高 大漲233點收10,332
台股今（14）日開高走高，終場指數收在10,332.94點，上漲233.72點、漲幅2.31%，成交量1,565.03億元，呈現價量俱揚；蘋概三王股當中，大立光（3008）上漲超過3%，漲幅最大，台積電上漲超過2%、鴻海上漲超過1%。
此外，強勢股有電子零件股中，台達電（2308）上漲幅度近5.5%，國巨上漲近8%，光電類，牧德上漲近10%、茂林-KY上漲近9%，塑膠類今日極具有表現力。
法人建議因應疫情變化，各國政府實施各項刺激經濟策略，未來市場走向仍是以疫情為主，可短期延周線操作，選股不選市，挑選第2季營收有展望個股。
今日亞洲股市午盤，日經上漲1.88%，港股上漲0.61%，陸股上證0.67%，韓股上漲1.65%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言