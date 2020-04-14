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台股開高走高 大漲233點收10,332

經濟日報 / 記者吳任傑／即時報導
台股今日開高走高，終場指數收在10,332.94點，上漲233.72點、漲幅2.31%，成交量1,565.03億元。記者杜建重／攝影
台股今日開高走高，終場指數收在10,332.94點，上漲233.72點、漲幅2.31%，成交量1,565.03億元。記者杜建重／攝影

台股今（14）日開高走高，終場指數收在10,332.94點，上漲233.72點、漲幅2.31%，成交量1,565.03億元，呈現價量俱揚；蘋概三王股當中，大立光（3008）上漲超過3%，漲幅最大，台積電上漲超過2%、鴻海上漲超過1%。

此外，強勢股有電子零件股中，台達電（2308）上漲幅度近5.5%，國巨上漲近8%，光電類，牧德上漲近10%、茂林-KY上漲近9%，塑膠類今日極具有表現力。

法人建議因應疫情變化，各國政府實施各項刺激經濟策略，未來市場走向仍是以疫情為主，可短期延周線操作，選股不選市，挑選第2季營收有展望個股。

今日亞洲股市午盤，日經上漲1.88%，港股上漲0.61%，陸股上證0.67%，韓股上漲1.65%。

疫情 台積電

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