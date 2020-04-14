擬動用特殊豁免？元大原油正2逼近30天下市門檻

油國歧見難解，元大S&P原油正2（00672L）繼先前獲金管會放寬下市計算期為30個營業日，因油價持續低迷，原ETF連三天平均淨值不及2元，到目前連24個營業日仍不及2元，直逼30天警戒線，對此元大投信必須申請適用特殊期間得不適用下市規定並獲批准，才能讓基金存續。

金管會主委顧立雄宣示放寬期信ETF下市門檻，內容除延長清算計算期為30天，還增加特殊期間可不適用下市規定的條件，金管會和投信火速修約，但當基金觸及30天下市門檻時，是否適用特殊豁免，必須由投信送件、金管會也批准，才正式生效。

其中，淨值跌最快的元大S&P原油正2，繼3月平均淨值連三天不及2元，因油價持續委靡，到13日止，不僅連15天淨值都低於2元，拉長到近24日（3月9日以來）平均淨值也只有1.95元。若行情仍無法拉升，最快下周便觸及30天平均淨值都不到2元，等於新開放的寬限期也觸及。

從股價來看，因溢價太大，元大S&P原油正2最近溢價都有一倍多，很難察覺淨值又跌到快下市。目前ETF已實施處置，每天還是有數萬張到數十萬張的量能，買氣強大，一些投資人是抱著不會下市可以繼續買的心態。

一般投信若要存續或清算基金，都會提前作業，推算元大投信可能近期送件是否適用豁免，至於有無送件、審批結果如何，一律依公告為準。