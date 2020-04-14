美系外資憂頎邦下半年蘋果訂單流失 下調目標價至50元
蘋果iPhone SE2上市時間不遠，美系外資看好頎邦（6147）可望受惠，支撐期股價表現，但下半年iPhone新機恐將全部採用OLED面板，造成頎邦訂單流失，不易由其他訂單來彌補，加上電視需求不佳，重申中立評等，目標價由56元調降至50元。
美系外資預估，iPhone SE2將貢獻頎邦今年營收約1%，但因蘋果下半年iPhone新機恐全部採用OLED面板，預估頎邦營收恐將減少約10%，iPhone SE2需求恐難抵銷iPhone新機訂單流失的影響。
美系外資表示，頎邦未來兩季恐將面臨TDDI砍單的情況，主要是因新興市場智慧手機需求不佳所造成的影響，另外，電視需求不佳將造成大尺寸面板驅動IC進入庫存修正週期。
美系外資重申頎邦中立評等，目標價調降至50元，今（14）日以54.1元開出，一度拉升至54.7元，盤中漲幅1.49%。
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