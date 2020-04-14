疫情底下消費習慣改變 這兩檔百貨股股價逆勢創高

疫情底下民眾消費習慣改變，布局於非實體通路的百貨股成為買盤青睞對象。除了指標股富邦媒（8454）今（14）日盤中股價續創歷史新高，來到455.5元，且今年以來股價漲幅已近六成。

近期凱羿-KY股價也開始發功，該股今年股價已填息，並持續創出波段新高，今日盤中來到133.5元，漲幅逾9%，並來到18個月新高價。

凱羿-KY主要市場在北美，並有超過6成的營收來自DRTV通路，所謂DRTV為電視營銷，要求消費者透過撥打免費電話、發送簡訊或訪問網站直接聯繫公司的電視廣告。法人表示，隨著美國已有逾40州頒居家令，有三分之二美國人待家中，將有利以直效行銷進入歐美郵購、電視購物、網路購物的凱羿-KY營運表現。

此外，凱羿-KY主要營收占比，以廚具最為大宗，占營收比重超過4成，另外，包括家居用品、美體養護、運動器材及電子電器為其主要銷售商品。法人表示，疫情增加民眾在家烹調需求，另外近期居家健身、美容的商品需求也見增溫。

不過，從營收來看，凱羿-KY今年首季營收下滑，首季營收3.67億元，年衰退41.14%。公司表示，今年期望藉由新產品的推出如Trusted Butcher Knives Set 及Copper Chef Titan Series東西方刀具、Copper Chef Titan Pan Series三層不銹鋼鍋和無縫無鋼絲托高內衣等以增加在北美市場的曝光度，另積極拓展新客戶以增添新的營運動能。