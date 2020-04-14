鵬鼎首季自結淨利逆勢揚 臻鼎母以子貴重回百元價位

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）中國大陸掛牌子公司鵬鼎控股受惠自動化、美元兌人民幣升值等正面因素帶動，自結今年首季淨利年增六成以上，市場看好，鵬鼎控股營運逆勢走強，母公司臻鼎也將「母以子貴」，帶動今（14）日盤中大漲逾6%，股價重新站上百元大關。

臻鼎公告，子公司鵬鼎控股2020年第一季業績自結預告，股東的淨利潤為人民幣29,588.11萬元~31,437.37萬元，比去年同期人民幣18,492.57 萬元，成長60~70%。

針對業績變動，鵬鼎表示，主要是公司持續進行成本管控、製程改善、強化自動化生產，因此降低生產成本，帶動營業利潤增加。此外，鵬鼎指出，因公司出手商品主要使用美元結算，首季受惠美元升值帶動匯兌收益增加。

臻鼎由於產能幾乎全位於中國大陸，受官方延至2月11日開工影響，導致2月營收驟降，不過，在產能陸續回復後，3月單月營收衝上82.58億元，較上個月成長222.9%。

臻鼎2020年3月自結合併營收達82.58億元，較上月增加約222.9%，相較去年同期增加約12.9%。2020年第1季自結合併營收為175.12億元，相較去年同期減少約9.9%。

由於鵬鼎控股與臻鼎財務連結性極強，臻鼎首季營收衰退，子公司鵬鼎首季自結淨利卻年增六成以上，出乎市場意料，在看好臻鼎首季財報下，帶動今日股價勁揚逾6%，股價重新站上百元大關。

展望第2季，臻鼎董事長沈慶芳先前指出，隨著工廠復工率回到正常水準，今年第2季營收應會優於去年同期。目前臻鼎訂單沒有問題，但是否會影響到終端消費需求，得有危機意識。

不過，面對疫情衝擊，沈慶芳認為產業將重演大者恆大、強者恆強趨勢，不排除今年就會看到有業者退出市場。