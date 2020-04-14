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國安基金喊護到疫情結束安人心 台股盤中大漲逾200點

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今日開高走高，盤中衝達10,308.18點，大漲209.28點，盤中漲幅1.9%。 記者杜建重／攝影
台股今日開高走高，盤中衝達10,308.18點，大漲209.28點，盤中漲幅1.9%。 記者杜建重／攝影

美股周一雖然回檔，但台股今（14）日開高走高，一連收復10,100點、10,200點及10,300點三道關卡，盤中衝達10,308.18點，大漲209.28點，盤中漲幅1.9%。

台股今日以10,130.66點跳空開高，權王台積電以281元開高，一度拉升至285元，盤中漲幅2.15%；股王大立光以3,740元開高，一度拉升至3,815元，盤中漲幅2.98%；鴻海以73.5元開高，一度拉升至74.3元，盤中漲幅1.09%。

蘋概三王領軍上攻之外，防疫股，3月營收表現亮眼股也是上攻族包括生醫、半導體、光電與電子零組件等股都有表現。

台積電預計4月16日將召開法說會，投資人靜待權王將釋出的消息，雖然外資轉為賣超，但台積電今日則是開高走高，成為領漲指標，但法人提醒，除了台積電之外，還要觀察本周美國金融股財報公布，對台股的連動。

國安基金雖然截至目前投入護盤資金只用了7.5億元，但是委員會決議護盤授權期限將到疫情結束，目前國安基金規模達5,000億元，國安基金護盤安定投資人信心，推升今日台股開高走高的氣勢。

台積電 國安基金 台股

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