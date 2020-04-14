多空攻防戰 吳佩奇：操作短進短出
美國公布出乎市場預期的初領失業金人數後，聯準會再度宣布2.3兆元的注資方案，上周美股主要指數皆呈現強勁反彈。
國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，在電子權值與金融股帶領下，台股上周周線亦拉出近500點的長紅K棒，但在短線漲多之下，13日收盤仍失守10,100與短期均線。
籌碼面部分，即便外資在期貨與選擇權間的交易方向相左，但從選擇權賣權最大未平倉序列一口氣自9,000點上移至10,000點，大額交易人同步回補期權空單，以及期貨逆價差未再度擴大等現象，都顯示市場避險力道有所減輕。
美股財報周開始與台積電法說等都將是本周的關注焦點。空方回補為帶動指數反彈回萬點的主因，在3月13日跳空缺口的壓力之下除了企業財報表現與疫情發展外，短線仍須視多空雙方在短期均線攻防情形，操作上仍以短進短出搭配資金風險控管。
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