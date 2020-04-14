快訊

怕被誤認中國！蘇揆：運物資掛Taiwan 華航標誌別湊熱鬧

廣州非洲人強迫檢疫案：中國大使「被造假道歉」風波

多空攻防戰 吳佩奇：操作短進短出

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
國泰證期顧問部分析師吳佩奇 圖／國泰證期提供
國泰證期顧問部分析師吳佩奇 圖／國泰證期提供

美國公布出乎市場預期的初領失業金人數後，聯準會再度宣布2.3兆元的注資方案，上周美股主要指數皆呈現強勁反彈。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，在電子權值與金融股帶領下，台股上周周線亦拉出近500點的長紅K棒，但在短線漲多之下，13日收盤仍失守10,100與短期均線

籌碼面部分，即便外資在期貨與選擇權間的交易方向相左，但從選擇權賣權最大未平倉序列一口氣自9,000點上移至10,000點，大額交易人同步回補期權空單，以及期貨逆價差未再度擴大等現象，都顯示市場避險力道有所減輕。

美股財報周開始與台積電法說等都將是本周的關注焦點。空方回補為帶動指數反彈回萬點的主因，在3月13日跳空缺口的壓力之下除了企業財報表現與疫情發展外，短線仍須視多空雙方在短期均線攻防情形，操作上仍以短進短出搭配資金風險控管。

財報 期貨 短期均線

延伸閱讀

期貨商論壇／鴻海期 價跌量增

永續、生技期貨 6月掛牌

期貨商論壇／輕原油期 偏多操作

10日線為重要關卡 吳佩奇：短進短出、控制好資金水位

相關新聞

台股「走自己的路」早盤大漲逾150點

美股受到疫情影響，疫情雖然逐漸趨緩，但市場仍在觀望，導致美股漲跌互見，但台股今（14）日走出自己的路，指數開在10,09...

台股法人縮手 交易轉淡

萬點保衛戰再次開打，台股昨（13）日下跌58點收10,099點，跌破10,100點整數關卡與5日線，成交量降至近二個月來最低1,189億元，其中法人占大盤交易比重也來到一年來最低的35.9%，籌碼逐漸轉由散戶接手。

陸iPhone 11降價 蘋概沾光

新冠肺炎疫情衝擊全球消費之際，中國大陸電商業者針對iPhone 11紛紛展開降價或折抵活動，期吸引疫情趨緩後的消費者回籠，降幅約在9%到17%之間。由於實體門市人潮減少，電商平台大舉促銷，加上首季遞延的訂單，有利鴻海、和碩、可成等蘋概股第2季營運。

台積法說前…外資圈翻空

台積電本周四（16日）法說會前夕，外資圈氛圍轉空，繼摩根大通等下修財測，有「第一多頭」稱號的花旗環球證券最新報告也調降台積電目標價，預估今年營收增幅從20%降為17%；高盛則點名，財測下修、半導體展望調降，及華為禁令擴大等三大挑戰，可能讓台積電法說行情降溫。

上月投報率6.3% 國安基金護盤點火奏效

國安基金昨天召開例行委員會議，決議繼續授權護盤至疫情結束，根據會中通過的第一季財報，國安基金從三月二十日進場護盤到三月底止，共投入七點五億元護盤，並已有未實現利益四七三四萬元，成功發揮進場點火效果，也有不錯投報率。

國安基金護盤 只用7.5億元

國安基金昨（13）日召開例行委員會議，決議繼續授權護盤至疫情結束，根據會中通過的第1季財報，國安基金從3月20日進場護盤到3月底止，共投入7.5億元護盤，並已有未實現利益4,734萬元，成功發揮進場點火效果，也有不錯投報率。

國安基金新操盤手 把錢花刀口上

稅務體系出身的國安基金操盤手財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華，首次操盤就交出不錯成績單，他的護盤有兩原則「錢不要亂花」、「花了要有用」。

三大法人轉買助攻 神達股價帶量強漲突破30元

神達（3706）今（14）日在台股大盤開紅激勵下，帶量強漲，相隔近一個月，股價重返30元，盤中最高一度漲至30.7元，一...

多空攻防戰 吳佩奇：操作短進短出

美國公布出乎市場預期的初領失業金人數後，聯準會再度宣布2.3兆元的注資方案，上周美股主要指數皆呈現強勁反彈。

投顧：留意台積法說、美股財報 聚焦PCB、居家防疫族群

雖然美國疫情尚未見到減緩，確診新冠肺炎人數暴增至56萬人，死亡人數超過2.2萬人，但此疫情利空似已鈍化，被各國的振興、降...

外資觀望 連二日減碼台積9,400張

台積電本周四（16日）法說會釋出營運展望前夕，市場對公司後市看法多空分歧，外資在公司高層尚未提出展望、市況混沌之際，對台積電也是「先賣再說」，昨（13）日擴大賣超至5,653張，為本月以來最大買超量，連續二個交易日站在賣方，累計兩天賣超逾9,400張。

元大S&P石油ETF 爆量

油價昨（13）日上午反彈，但台股人氣ETF-元大S&P石油因追加籌碼釋出，不漲反跌，盤中跌幅擴大，導致全天衝出53萬張巨量，並排台股第一，也創下該ETF掛牌新紀錄。由於ETF還有籌碼持續釋放、溢價過大、以及處置措施將解除三大風險，法人呼籲投資人勿躁進搶進。

熱門新聞

新籌碼釋出 元大S&P石油暴跌20%衝台股量能第一

解密了！國安基金護盤僅投入7.5億就發揮點火效果

五個原因 兆豐銀3月出現罕見虧損

元大S&P石油爆量跌 法人：三風險透露波動還沒完

7年內直取10多上市櫃公司 市場派最強總舵手是他

金融股反彈差很大 除權息兩方向挑股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。