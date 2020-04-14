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疫情未減！全球新冠肺炎確診人數 突破200萬大關

投顧：留意台積法說、美股財報 聚焦PCB、居家防疫族群

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

雖然美國疫情尚未見到減緩，確診新冠肺炎人數暴增至56萬人，死亡人數超過2.2萬人，但此疫情利空似已鈍化，被各國的振興、降息、購債等政策利多所淹沒。不過，反應至國際股市，紛紛均從低檔反彈20~30%不等幅度，也逐步接近上檔套牢壓力區。

統一投顧表示，本周美國即將進入財報季、中國將公布第1季GDP、台灣台積電法說，屆時市場如何反應將是重點。首先，美國財報季登場，各家第2季展望是重點，其中，從本周開始，美國財報季登場，根據Factset預估整體標普500企業獲利將較去年衰退10%，因此，可以衰退10%為評斷好壞標準。

本周重點金融公司的年預估獲利率如下，摩根大通-17%、富國銀行-45%、美國銀行-23%、花旗-23%、高盛-43%、摩根史丹利-14%均劣於標準，因此，留意本周反彈已有相當幅度後，金融市場對公佈數字的反應，及各家公司對第2季展望的說法。

其次，中國本周將公布首季GDP，預估負值；中國是這波新冠疫情最早爆發者，也是最早緩和，因此其對第1季的經濟層面影響較大，預估在武漢封城的狀態下，將不理想。目前市場預估將降至-6%，但在3月復工加速下，第2季表現將較第1季好

分析師表示，全球政府積極抗疫，以及央行寬鬆救市，整體金融市場最壞情形已過，國際股市近期也伴隨著20~30%的反彈幅度。不過，本周市場不確定因素增加，包括美國財報季登場、中國第1季GDP及台積電法說，均深深影響後市發展，考量市場觀望氣氛提升，維持採取逢低布局建議，高出低進的區間操作策略，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。

財報 台積電 疫情

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